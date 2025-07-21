ВС РФ открыли новый фронт на Харьковщине: как ВСУ сдерживают наступление возле Мелового

Российские войска продолжают активные попытки продвинуться на Харьковском направлении, в частности пересекли границу возле села Меловое и открыли новые пути атаки. Фокус исследовал новые угрозы для региона, какие именно стратегические цели преследует враг, с какими проблемами сталкивается на фронте и как украинские военные сдерживают наступление противника.

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По данным аналитической платформы DeepState, армия РФ пересекла границу Украины, захватила село Меловое и движется в направлении Амбарного.

Также по словам военнослужащего Станислава Бунятова с позывным "Осман", враг открыл еще одно направление в Харьковской области с целью оттягивания украинских резервов с Купянского направления.

"В целом ситуация не слишком благоприятная для нас: большая протяженность границы позволяет врагу осуществлять подобные действия почти по всей линии. Подобные "пожары" из-за недостатка резервов приходится тушить точечно, привлекая силы бригад, которые уже выполняют боевые задачи непосредственно на фронте", — сообщил "Осман".

Новое направление фронта: куда враг пытается продвинуться

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко утверждает, что армия РФ пытается объединить плацдармы, расположенные на правом берегу реки Оскол, в частности двуречанского плацдарма, с позициями в районе Мелового, которые простираются вдоль границы с Российской Федерацией. Это объединение необходимо для обеспечения логистического взаимодействия между этими позициями, что является ключевым элементом для дальнейшего продвижения.

Коваленко объясняет, что плацдарм на правом берегу реки Оскол, в частности в районе Двуречной, уже длительное время остается относительно статичным. Он не претерпевает кардинальных изменений, что создает проблемы для российских войск. Нынешнее состояние не позволяет российской армии полноценно обустроить ударную тактическую группу, которая необходима для наступления на Купянское направление. Отсутствие прогресса в этом районе заставляет российское командование искать альтернативные пути для усиления своих позиций.

"Объединение двуречанского плацдарма с позициями в районе Мелового является для россиян приоритетной задачей. Это позволило бы не только улучшить логистику, но и создать более устойчивую базу для наступательных операций. Однако достижение этой цели затруднено из-за активного сопротивления украинских сил, которые эффективно сдерживают продвижение противника", — подчеркивает Фокусу обозреватель.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что ситуация на Харьковском направлении, в частности в районе Мелового, остается напряженной, но не является новой. Бои в этом районе продолжаются не менее двух недель, и враг активно пытается расширить свой плацдарм вдоль всего участка фронта. Однако украинские силы, опираясь на заранее подготовленные инженерно-фортификационные сооружения, эффективно сдерживают продвижение противника.

Эксперт подчеркивает, что Меловое расположено непосредственно на границе с РФ, где расстояние от границы до ближайших домов составляет всего несколько сотен метров. Из-за этого держать оборону на самой границе практически невозможно. Враг воспользовался этой географической особенностью, пересек границу и атаковал ближайшие украинские позиции. В ответ украинские силы отошли на заранее подготовленные укрепления, расположенные несколько дальше от границы, примерно на расстоянии 80 км, где фортификации играют ключевую роль в сдерживании противника.

"Эти инженерно-технические сооружения, возведенные не на самой границе, а на определенном расстоянии, выполняют свою задачу, затрудняя продвижение российских войск. Сейчас враг не имеет достаточно свободных сил и средств, чтобы масштабировать свои действия на этом участке фронта. Это ограничивает его возможности для значительного наступления или создания новых плацдармов в районе Мелового", — добавляет Фокусу Селезнев.

Новое наступление РФ на Харьковщине: возможные направления атак армии России

Одним из вероятных сценариев Коваленко называет попытки российских войск продвинуться в сторону населенных пунктов Отрадное и Бологовка с последующим выходом на линию Колодезная-Григорьевка. Эти действия могут быть направлены на расширение плацдарма и создание условий для наступления на Купянск. Однако такие операции являются сложными для российских сил из-за их ограниченной способности формировать прорывы на приграничных участках. Большинство таких попыток завершаются локальными пограничными операциями тактического уровня, которые не приводят к значительным результатам.

Например, выход на Великий Бурлук, который рассматривается как одно из возможных направлений, сейчас выглядит почти невозможным из-за нехватки ресурсов и сильного сопротивления украинских сил. Российские войска вынуждены ограничиваться действиями тактического характера, которые не позволяют им достичь стратегических целей.

Также эксперт прогнозирует, что российские войска могут активизировать действия в приграничных населенных пунктах, таких как Дегтярное, Песчаное, Шабельное, Крейдянка и Артельное. Эти поселки, расположенные непосредственно на границе с Россией, являются уязвимыми к атакам диверсионных групп. Если такие группы не будут своевременно вытеснены, они могут закрепиться в этих районах, создавая так называемые "аппендиксы" или "метастазы" — локальные очаги, которые затрудняют контроль над территорией.

Эта тактика имеет несколько целей:

Отвлечение украинских сил. Россияне стремятся распылить ресурсы Вооруженных Сил Украины, заставляя их перебрасывать силы с Купянского направления на приграничные участки.

Расширение плацдармов. Закрепление в приграничных населенных пунктах позволяет создавать новые точки для дальнейших атак.

Создание хаоса. Диверсионные действия направлены на дестабилизацию ситуации в прифронтовых зонах.

Анализируя действия российских войск, Селезнев предполагает, что их цель заключается в попытке отрезать часть Харьковской области, создавая давление на нескольких направлениях. В частности, удары в районе Мелового и соседних хуторов могут быть частью плана по распылению украинских сил. Однако реализация таких амбициозных целей затруднена из-за нехватки ресурсов у российской армии.

"На других участках фронта, таких как Покровское или Волчанское направления, а также в Сумской области, российские войска также сталкиваются с серьезным сопротивлением. Несмотря на определенные продвижения, их успехи незначительны по сравнению с привлеченными силами и средствами. Например, в районе Волчанска и Сумской области враг не может преодолеть украинскую оборону, что свидетельствует о низкой эффективности их операций", — отмечает эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что российские войска активизировали усилия на Купянском оперативном направлении с целью захвата города. Для них было бы выгодно выйти в тыл украинским силам, что значительно облегчило бы продвижение к городу. В то же время, рассматривая более широкую картину, российские войска также нацелены на Великий Бурлук, что подтверждается их активностью в этом районе.

"На Волчанском плацдарме враг усилил боевые действия, параллельно продолжая давление на Купянском направлении. Если проанализировать карту, то Волчанск, Великий Бурлук и Двуречная (которая расположена ближе к границе) образуют стратегически важный регион. Действия российских войск направлены на отрезание восточной части Харьковской области. Это соответствует заявленной цели Кремля по созданию так называемой "буферной зоны", о которой упоминал Путин", — добавил Фокусу эксперт.

Такая тактика предусматривает изоляцию ключевых населенных пунктов и создание условий для контроля над территорией. Однако, по словам Жданова, украинские силы активно противодействуют, сдерживая продвижение врага и усложняя реализацию его планов.

Россия наступает на Харьковщине: с какими проблемами сталкиваются ВС РФ

Коваленко отмечает, что несмотря на активные попытки, российские силы сталкиваются с серьезными трудностями. Их действия по расширению плацдармов требуют значительных ресурсов, которые приходится перебрасывать на разные направления. Это приводит к распылению собственных сил, что снижает эффективность их операций.

"Например, для усиления позиций на правобережье Оскола или в районе Мелового необходимо привлекать дополнительные подразделения, что ослабляет другие участки фронта. Кроме того, российские войска несут значительные потери из-за активного сопротивления украинских сил, которые эффективно используют тактику контрнаступлений и обороны. Это заставляет противника ограничиваться локальными действиями, которые не позволяют достичь стратегического прорыва", — заключает эксперт.

Владислав Селезнев считает маловероятным угрозу российских войск Купянскому направлению со стороны Мелового из-за их ограниченных ресурсов. Их попытки наступления на других направлениях, таких как Покровское или Волчанское, не принесли значительных результатов, что свидетельствует о распылении сил противника.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать локальные атаки в приграничных районах, таких как Меловое, с целью отвлечения внимания украинских сил от ключевых направлений, в частности Купянского. Однако нехватка ресурсов и сильное сопротивление Вооруженных Сил Украины значительно ограничивают их возможности для масштабных наступательных операций", — добавил эксперт.

В итоге Селезнев называет ключевым фактором успеха украинской обороны заранее подготовленные фортификационные сооружения. Они позволяют эффективно сдерживать продвижение врага, даже в таких сложных приграничных районах, как Меловое. Эти укрепления позволяют украинским силам занимать выгодные позиции и минимизировать потери, заставляя противника тратить значительные ресурсы на безрезультатные атаки.

Ранее Фокус сообщает, что 21 июля российская армия продвинулась к селу Зверево, которое перетекает в окрестности города Покровск. В результате чего это село стало "серой зоной".

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