Три волны террора: как враг перенимает украинскую тактику дроновых атак и чего ожидать дальше

В ночь на 21 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив "Шахеды", ракеты Х-101, "Кинжалы" и другие средства поражения. Фокус выяснил, что стоит за "караванной" тактикой дронов, способна ли РФ одновременно запускать до 2000 "Шахедов" и почему подобные удары могут повториться в ближайшее время.

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В ночь на 21 июля Россия нанесла масштабный воздушный удар по территории Украины, применив широкий арсенал средств поражения, в частности дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". Всего для атаки агрессор использовал около 450 единиц воздушного вооружения. По данным Воздушных сил ВСУ, с разных направлений — в частности из Брянской, Орловской, Саратовской областей РФ, а также из акватории Черного моря — было выпущено не менее 200 ударных беспилотников типа Shahed, более 200 дронов-имитаторов, 14 крылатых ракет Х-101, 5 ракет "Кинжал", 4 ракеты "Калибр" и одна баллистическая ракета "Искандер-К".

Фокус разбирался в последствиях, стратегии врага и его дальнейших попытках террористических атак по Украине.

Удар по Украине 21 июля: почему враг растягивает атаку на всю ночь

Военный аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, ничего нового в тактике врага нет.

"Россияне ничего нового не придумали — они, как всегда, копируют украинский опыт. В частности, применяют так называемый "роевой" принцип атаки, когда на цель одновременно выходит несколько десятков дронов, чтобы прорвать любую систему ПВО. Именно так сегодня действовали во время ударов по Украине. Например, на Киев выходило до 50 "Шахедов", идея в том, чтобы хотя бы несколько — пять и более — таки достигли цели", — говорит Фокусу аналитик.

Для сравнения: даже одна из самых сложных и наиболее эшелонированных систем ПВО в мире, в Израиле, которая привлекала не только израильские системы, но и американские, британские и иорданские силы, сбила примерно 84% аэробаллистических целей. То есть 16% ракет все равно попали в цель. Это — одна из лучших систем ПВО, включая "Железный купол" и современные американские комплексы Patriot. Даже при таком сильном противодействии часть целей проходит.

"Это важно понимать: ни одна в мире система ПВО не дает 100% гарантии защиты. Поэтому не стоит осуждать или критиковать украинскую противовоздушную оборону за то, что некоторые вражеские удары все же попадают. Именно поэтому россияне применяют волновую тактику — сначала выводят на атаку первую волну дронов, система ПВО отрабатывает и тратит ресурсы, затем выходит вторая волна, и так далее. Это истощает систему, позволяя некоторым целям прорваться", — продолжает Снегирев.

Кроме того, по словам эксперта, россияне копируют и украинский метод ударов по их территории — так называемый "караванный" принцип, когда атаки дронов происходят волнами, одна за другой, непрерывно, что тоже создает нагрузку на ПВО.

"Еще одна особенность — сочетание различных типов средств поражения, как аэробаллистических, так и аэродинамических ракет, которые запускаются одновременно с нескольких направлений (например, Брянск, Миллерово, мыс Чауда в Крыму), чтобы опять же усложнить оборону и заставить реагировать на несколько направлений одновременно. Это — попытка прорыва системы ПВО," — говорит аналитик.

По географии ударов — у россиян есть не только военные, но и политические цели. Увеличивается количество атак на западные области Украины — Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Ровно, Луцк. Это демонстрация того, что нет безопасных тыловых районов, и все регионы под контролем и могут быть под огнем. Цель — давление на гражданское население и подрыв морального состояния.

"Стоит учитывать, что система ПВО в Украине только начинает формироваться и расширяться, поэтому пока не все регионы имеют одинаковый уровень защиты, особенно по сравнению с ключевыми городами, как Киев или Одесса", — подчеркивает Снегирев.

2000 "Шахедов" одновременно: способна ли Россия осуществлять такие удары

Ранее глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии, генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг сообщил, что Россия планирует существенно увеличить масштаб своих атак на Украину, запуская одновременно до 2000 беспилотников-камикадзе "Шахед".

Тем не менее, Дмитрий Снегирев подчеркивает, что несмотря на заявления о возможном увеличении до тысячи беспилотников в сутки, на самом деле такого массового производства и применения нет.

"Известно, что в России есть несколько заводов, выпускающих копии "Шахедов" (например, в Елабуге), мощность которых колеблется от 6 до 10 тысяч в год, но из-за украинских ударов производственные линии частично останавливались. Удары нанесены также по другим ключевым предприятиям — инженерным и производственным, что приводит к большим потерям как в технических мощностях, так и в кадрах.

Поэтому реальное количество беспилотников, которые Россия может использовать одновременно, значительно меньше громких заявлений, а количество ударов, которые можно нанести в день, ограничено. Сейчас россияне собирают удары в течение недели-двух, чтобы делать массированные атаки", — говорит аналитик.

Стоит также отметить, что рост количества и масштабности ударов совпал с заявлениями украинских властей о готовности к переговорному процессу. По словам Снегирева, это можно рассматривать как элемент военно-политического давления со стороны России — попытку повлиять на политическое руководство Украины через увеличение террора и страха среди гражданского населения.

"Информация о "планах" России увеличить производство ударных дронов надо воспринимать критически. Часто такие заявления имеют двойную трактовку и используются для давления или для внутренней пропаганды. Не все, что в планах, обязательно будет реализовано, особенно учитывая эффективность украинских превентивных операций и удары по производственным объектам врага", — резюмирует эксперт.

Напомним, россияне несколько часов ночью 21 июля били по Ивано-Франковску "Шахедами" и различными ракетами.

В результате удара ВС РФ по Киеву ранены семь человек, также есть один погибший. Разрушено много гражданских объектов.