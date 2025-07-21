Три хвилі терору: як ворог переймає українську тактику дронових атак та чого очікувати далі

У ніч на 21 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши "Шахеди", ракети Х-101, "Кинджали" та інші засоби ураження. Фокус з'ясував, що стоїть за "караванною" тактикою дронів, чи здатна РФ одночасно запускати до 2000 "Шахедів" та чому подібні удари можуть повторитися найближчим часом.

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У ніч проти 21 липня Росія завдала масштабного повітряного удару по території України, застосувавши широкий арсенал засобів ураження, зокрема дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Загалом для атаки агресор використав близько 450 одиниць повітряного озброєння. За даними Повітряних сил ЗСУ, з різних напрямків — зокрема з Брянської, Орловської, Саратовської областей РФ, а також з акваторії Чорного моря — було випущено щонайменше 200 ударних безпілотників типу Shahed, понад 200 дронів-імітаторів, 14 крилатих ракет Х-101, 5 ракет "Кинджал", 4 ракети "Калібр" та одна балістична ракета "Іскандер-К".

Фокус розбирався у наслідках, стратегії ворога та його подальших спробах терористичних атак по Україні.

Удар по Україні 21 липня: чому ворог розтягує атаку на всю ніч

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов зауважує, нічого нового у тактиці ворога немає.

"Росіяни нічого нового не придумали — вони, як завжди, копіюють український досвід. Зокрема, застосовують так званий "ройовий" принцип атаки, коли на ціль одночасно виходить кілька десятків дронів, щоб прорвати будь-яку систему ППО. Саме так сьогодні діяли під час ударів по Україні. Наприклад, на Київ виходило до 50 "Шахедів", ідея в тому, щоб хоча б кілька — п'ять і більше — таки досягли цілі", — каже Фокусу аналітик.

Для порівняння: навіть одна з найскладніших і найбільш ешелонованих систем ППО у світі, в Ізраїлі, яка залучала не лише ізраїльські системи, а й американські, британські та йорданські сили, збила приблизно 84% аеробалістичних цілей. Тобто 16% ракет все одно влучили в ціль. Це — одна з найкращих систем ППО, включно з "Залізним куполом" та сучасними американськими комплексами Patriot. Навіть за такої сильної протидії частина цілей проходить.

"Це важливо розуміти: жодна у світі система ППО не дає 100% гарантії захисту. Тож не варто засуджувати чи критикувати українську протиповітряну оборону за те, що деякі ворожі удари все ж влучають. Саме тому росіяни застосовують хвильову тактику — спочатку виводять на атаку першу хвилю дронів, система ППО відпрацьовує і витрачає ресурси, потім виходить друга хвиля, і так далі. Це виснажує систему, даючи змогу деяким цілям прорватися", — продовжує Снєгирьов.

Крім того, за словами експерта, росіяни копіюють і український метод ударів по їхній території — так званий "караванний" принцип, коли атаки дронів відбуваються хвилями, одна за одною, безперервно, що теж створює навантаження на ППО.

"Ще одна особливість — поєднання різних типів засобів ураження, як аеробалістичних, так і аеродинамічних ракет, які запускаються одночасно з кількох напрямків (наприклад, Брянськ, Міллерово, мис Чауда в Криму), щоб знову ж таки ускладнити оборону і змусити реагувати на кілька напрямків одночасно. Це — спроба прориву системи ППО," — каже аналітик.

Щодо географії ударів — у росіян є не лише військові, а й політичні цілі. Збільшується кількість атак на західні області України — Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Рівне, Луцьк. Це демонстрація того, що немає безпечних тилових районів, і всі регіони під контролем та можуть бути під вогнем. Ціль — тиск на цивільне населення і підрив морального стану.

"Варто враховувати, що система ППО в Україні лише починає формуватися і розширюватися, тож поки що не всі регіони мають однаковий рівень захисту, особливо порівняно з ключовими містами, як Київ чи Одеса", — підкреслює Снєгирьов.

2000 "Шахедів" одночасно: чи спроможна Росія здійснювати такі удари

Раніше голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини, генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг повідомив, що Росія планує суттєво збільшити масштаб своїх атак на Україну, запускаючи одночасно до 2000 безпілотників-камікадзе "Шахед".

Проте, Дмитро Снєгирьов підкреслює, що незважаючи на заяви про можливе збільшення до тисячі безпілотників на добу, насправді такого масового виробництва і застосування немає.

"Відомо, що в Росії є кілька заводів, які випускають копії "Шахедів" (наприклад, у Єлабузі), потужність яких коливається від 6 до 10 тисяч на рік, але через українські удари виробничі лінії частково зупинялися. Ударів завдано також по інших ключових підприємствах — інженерних і виробничих, що призводить до великих втрат як у технічних потужностях, так і в кадрах.

Тож реальна кількість безпілотників, які Росія може використати одночасно, значно менша за гучні заяви, а кількість ударів, які можна завдати на день, обмежена. Зараз росіяни збирають удари протягом тижня-двох, щоб робити масовані атаки", — каже аналітик.

Варто також зазначити, що зростання кількості і масштабності ударів співпало із заявами української влади про готовність до переговорного процесу. За словами Снєгирьова, це можна розглядати як елемент військово-політичного тиску з боку Росії — спробу вплинути на політичне керівництво України через збільшення терору і страху серед цивільного населення.

"Інформація про "плани" Росії збільшити виробництво ударних дронів треба сприймати критично. Часто такі заяви мають подвійне трактування і використовуються для тиску або для внутрішньої пропаганди. Не все, що в планах, обов'язково буде реалізовано, особливо враховуючи ефективність українських превентивних операцій і удари по виробничих об’єктах ворога", — резюмує експерт.

Нагадаємо, росіяни кілька годин вночі 21 липня били по Івано-Франківську "Шахедами" та різними ракетами.

Унаслідок удару ЗС РФ по Києву поранено сімох людей, також є один загиблий. Зруйновано багато цивільних об'єктів.