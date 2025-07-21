ВС РФ подбираются к Покровску: серая зона возле окраин города (карта)

Покровское направление на сегодняшний день остается одним из самых горячих участков фронта. 21 июля поступила информация о продвижении российских войск к селу Зверево, которое перетекает в окраины города Покровск.

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За минувшие сутки силы противника приблизились к Покровску со стороны населенных пунктов Пещаное и Шевченко, в результате чего в Зверево образовалась "серая зона". Об этом свидетельствуют обновленные картографические данные ресурса DeepState.

Направление удара войск РФ указывает на то, что противник продвигается по низинам на подступах к Зверево, в сторону двух терриконов. Практически неприятель находится в невыгодной позиции, однако южнее Зеленовки, которая также прилегает к окраинам Покровска, территория имеет возвышенности, что теоретически позволит обустроить огневые позиции для обстрелов непосредственно Покровска.

Расположение терриконов на окраинах Покровска

Между тем на картах этот участков обозначен "серой зоной", хотя от украинских военных поступала информация о попыток проникновения вражеских диверсионных групп. Однако, связано ли появление "серой зоны" с действиями российских диверсантов на этом участке ЛБС, пока неизвестно. Как сообщила 20 июля пресс-служба ОТГ "Донецк", малые группы российских штурмовиков пытались просочиться в город, но они были уничтожены еще на подходе.

"Ситуация находится под полным контролем. Все попытки противника проникнуть в город заканчиваются поражениями — диверсионные группы обезвреживаются на подступах к Покровску", — говорится в сообщении.

На северном фланге Покровского направления противник сконцентрировал больше всего сил и средств. По словам спикер ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова, россияне пытаются развить наступление на Константиновку, а также обойти Покровск с флангов через Мирноград с угрозой создания полукотла на большом участке Покровского направления.

Об этом также свидетельствуют зарубежные источники. По мнению французского OSINT-аналитика Клемента Молина, наибольшую угрозу для украинской обороны представляют попытки российских войск установить контроль над дорогами снабжения Покровска. Речь идет о контроле населенных пунктов Удачное и Родинское, что позволит противнику отрезать логистику гарнизона, обороняющего город.

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Комментируя ситуацию на этом участке фронта военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что несмотря на заявления российских пропагандистов о "главном штурме Покровска", российским силам не удалось добиться ни оперативного, ни тактического окружения города.

"Физически подразделение может выйти с этого участка, если есть выходы. Когда пути отступления враг контролирует огнем — артиллерией или дронами, то это тактическое окружение. У россиян этого не получилось за год попыток взять Покровск", — пояснил он

Эксперт также выразил сомнение в целесообразности выбора именно Покровска как основной цели для наступления. По его мнению, с военной точки зрения более логичным выглядел бы удар по Константиновке, где проходит важная железнодорожная ветка.

Напомним, из-за наступления РФ на восточном фронте сложилась сложная ситуация на Покровском направлении. Украинские военные пишут, что противник наступает на 50-километровом отрезке и угрожают перерезать две логистические дороги, важные для