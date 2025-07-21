ВС РФ подбираются к Покровску: серая зона возле окраин города (карта)
Покровское направление на сегодняшний день остается одним из самых горячих участков фронта. 21 июля поступила информация о продвижении российских войск к селу Зверево, которое перетекает в окраины города Покровск.
За минувшие сутки силы противника приблизились к Покровску со стороны населенных пунктов Пещаное и Шевченко, в результате чего в Зверево образовалась "серая зона". Об этом свидетельствуют обновленные картографические данные ресурса DeepState.
Направление удара войск РФ указывает на то, что противник продвигается по низинам на подступах к Зверево, в сторону двух терриконов. Практически неприятель находится в невыгодной позиции, однако южнее Зеленовки, которая также прилегает к окраинам Покровска, территория имеет возвышенности, что теоретически позволит обустроить огневые позиции для обстрелов непосредственно Покровска.
Между тем на картах этот участков обозначен "серой зоной", хотя от украинских военных поступала информация о попыток проникновения вражеских диверсионных групп. Однако, связано ли появление "серой зоны" с действиями российских диверсантов на этом участке ЛБС, пока неизвестно. Как сообщила 20 июля пресс-служба ОТГ "Донецк", малые группы российских штурмовиков пытались просочиться в город, но они были уничтожены еще на подходе.
"Ситуация находится под полным контролем. Все попытки противника проникнуть в город заканчиваются поражениями — диверсионные группы обезвреживаются на подступах к Покровску", — говорится в сообщении.
На северном фланге Покровского направления противник сконцентрировал больше всего сил и средств. По словам спикер ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова, россияне пытаются развить наступление на Константиновку, а также обойти Покровск с флангов через Мирноград с угрозой создания полукотла на большом участке Покровского направления.
Об этом также свидетельствуют зарубежные источники. По мнению французского OSINT-аналитика Клемента Молина, наибольшую угрозу для украинской обороны представляют попытки российских войск установить контроль над дорогами снабжения Покровска. Речь идет о контроле населенных пунктов Удачное и Родинское, что позволит противнику отрезать логистику гарнизона, обороняющего город.
Комментируя ситуацию на этом участке фронта военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что несмотря на заявления российских пропагандистов о "главном штурме Покровска", российским силам не удалось добиться ни оперативного, ни тактического окружения города.
"Физически подразделение может выйти с этого участка, если есть выходы. Когда пути отступления враг контролирует огнем — артиллерией или дронами, то это тактическое окружение. У россиян этого не получилось за год попыток взять Покровск", — пояснил он
Эксперт также выразил сомнение в целесообразности выбора именно Покровска как основной цели для наступления. По его мнению, с военной точки зрения более логичным выглядел бы удар по Константиновке, где проходит важная железнодорожная ветка.
Напомним, из-за наступления РФ на восточном фронте сложилась сложная ситуация на Покровском направлении. Украинские военные пишут, что противник наступает на 50-километровом отрезке и угрожают перерезать две логистические дороги, важные для