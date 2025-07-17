ВС РФ продвигаются на запад Донбасса и готовят тактическое кольцо для Покровска, — аналитик

По состоянию на середину июля 2025 года ситуация в районе Покровска Донецкой области стремительно обостряется. Российское командование продолжает реализацию стратегии окружения ключевых населенных пунктов Донбасса и пытается взять Покровск в тактическое окружение.

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Наибольшую угрозу для украинской обороны представляют попытки российских войск установить контроль над дорогами снабжения города. Об этом сообщил французский OSINT-аналитик Клемент Молин.

Речь идет о населенных пунктах Удачное на юго-восточном фланге Покровского направления и Родинское, который расположен в 10 км севернее Покровска. По мнению аналитика, потеря хотя бы одного из них приведет к блокаде Покровска с выходом на единственную транспортную артерию Е50 — через Гришино.

Таким образом наблюдается постепенный сдвиг оси наступления российской армии на запад. По геоданным, в период с 11 июня по 11 июля велась системная огневая работа по украинским тылам и логистическим объектам в составе агломерации Мирноград — Покровск — Константиновка. Эти города, по информации из открытых источников, определены Кремлем как цели №1 и №2 на текущий год.

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Бои на Покровском направлении: динамика событий

По данным Генштаба ВСУ, только за последние сутки на фронте произошло 160 боевых столкновений, причем на Покровском направлении украинские силы остановили 51 штурмовое и наступательное действие ВС РФ. Несмотря на это, российские войска смогли продвинуться в ряде населенных пунктов.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, в период с 13 по 16 июля на Покровском фронте силы россиян имели незначительный успех на северном фланге у населенного пункта Разино. Направление удара противника указывает на попытку войти в Родинское и Красный Лиман и взять под огневой контроль логистический путь Сил обороны.

Боевый действия на Покровском направлении. 12 июля 2025 Фото: deepstatemap.live Боевый действия на Покровском направлении. 16 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

На южном фланге войска РФ в двух местах атакует у села Удачное пытаясь взять под контроль еще одну дорогу Т0406, ведущую в Покровск.

Вместе с тем российские войска на данном участке фронта не выполняют и 50% задач, поставленных в конце мая военным руководством ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт и обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в очередном обзоре ситуации на фронте.

По его словам, у Сил обороны есть все возможности затормозить продвижение противника, однако для этого нужно "улучшить много моментов".

Напомним, по информации аналитиков DeepState, Вооруженные силы РФ имеют успехи в нескольких районах Донецкой и Харьковской областях. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений по всей линии фронта, при этом россияне взяли под контроль населенный пункт Шевченко.