ВС РФ оккупировали Шевченко в Донецкой области и продвинулись в двух областях, — DeepState (карты)

По данным аналитиков, россияне имеют успехи в нескольких районах Донецкой и Харьковской областях. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений по всей линии фронта.

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Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщает проект DeepState.

Враг имеет продвижение в двух областях Фото: Deep State

Враг оккупировал Шевченко (Волновахский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Зеленого Поля (Волновахский район, Донецкая область), Мирного (Волновахский район, Донецкая область), Песчаного (Покровский район, Донецкая область) и Гатища (Чугуевский район, Харьковская область).

Враг оккупировал Шевченко Фото: Deep State

Продвижение врага — Гатище Фото: Deep State

Продвижение в районе Песчаного Фото: Deep State

В Генштабе ВСУ напомнили, что начались 1240 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. На фронте за прошедшие сутки было зафиксировано 160 боевых столкновений. О захвате Шевченко в Генштабе не сообщали. Но сообщили, что оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 78 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 125 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4150 дронов-камикадзе и осуществили 5662 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 102 — из реактивных систем залпового огня.

А авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 21 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 33 управляемые бомбы, а также совершил 340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня", — сообщили в Генштабе.

На Покровском направлении, как сообщается, украинские бойцы остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, боевую бронированную машину, 43 артиллерийских системы, средство противовоздушной обороны, 250 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 154 единицы автомобильной техники оккупантов.

Напомним, Фокус писал о том, что российские войска пытаются продвинуться на Ореховском направлении в Запорожье. Они активизировались в районе Новоданиловки и Каменского.

А в Часовом Яру бойцы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила взяли в плен десантников 98-й дивизии ВС РФ. Когда-то эта дивизия считалась элитой, имела опыт захватнических войн в Ичкерии, Грузии и Сирии. А теперь в ее рядах бывшие заключенные из российских колоний.