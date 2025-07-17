"Считались элитой": бойцы ВСУ захватили в плен десантников российской армии (фото)
В Часовом Яру бойцы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила взяли в плен десантников 98-й дивизии ВС РФ.
"Это соединение считалось элитой российской армии", — говорится в сообщении бригады.
Украинские военные подчеркнули, что 98 дивизия ВС РФ имела опыт захватнических войн в Ичкерии, Грузии и Сирии.
"Но теперь в его рядах — люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед", — пояснили бойцы ВСУ.
По их словам, пленные оккупанты признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.
"Деньги, амнистия, обещания — все исчезает под первым обстрелом. А выжить хочется всем", — отметили украинские защитники.
Напомним, 16 июля Андрей Садовый предложил обменять "останки Путина" на всех украинских пленных.
Фокус также писал о том, что на Донбассе четверо пленных оккупантов сбежали из-под конвоя.