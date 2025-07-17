"Считались элитой": бойцы ВСУ захватили в плен десантников российской армии (фото)

В Часовом Яру бойцы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила взяли в плен десантников 98-й дивизии ВС РФ.

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"Это соединение считалось элитой российской армии", — говорится в сообщении бригады.

Украинские военные подчеркнули, что 98 дивизия ВС РФ имела опыт захватнических войн в Ичкерии, Грузии и Сирии.

"Но теперь в его рядах — люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед", — пояснили бойцы ВСУ.

Бойцы Сил обороны взяли в плен десантников РФ Фото: Телеграм

Бойцы ВСУ взяли в плен российских десантников Фото: Телеграм

По их словам, пленные оккупанты признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.

"Деньги, амнистия, обещания — все исчезает под первым обстрелом. А выжить хочется всем", — отметили украинские защитники.

Украинские воины взяли в плен "элитных" российских десантников Украинские воины взяли в плен "элитных" российских десантников Украинские воины взяли в плен "элитных" российских десантников

Напомним, 16 июля Андрей Садовый предложил обменять "останки Путина" на всех украинских пленных.

Фокус также писал о том, что на Донбассе четверо пленных оккупантов сбежали из-под конвоя.