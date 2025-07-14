В случае угрозы ликвидировать: на Донбассе четверо пленных оккупантов сбежали из-под конвоя

Один из военнопленных, как указано в ориентировке, ранее воевал в рядах ЧВК "Вагнер". Сбежавшие из-под конвоя россияне могут прятаться в частном секторе.

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Российские военнопленные, которым удалось сбежать из-под конвоя, не владеют украинским языком, сообщил в своем Telegram-канале военный Станислав Бунятов (Осман).

По его словам, они могут прятаться в частном секторе Краматорска на окраинах, а также попытаться завладеть автотранспортом, чтобы двигаться дальше. Украинским языком никто из них не владеет.

Сбежавшие – Вадим Выходцев с позывным "Нога", Максим Скворцов ("Малой), Вячеслав Морковкин ("Медный"), рост которого около или даже выше двух метров, а также Евгений Терентев ("Терех") из числа вагнеровцев.

Сбежавшие могут прятаться на окраинах Краматорска Фото: Скриншот

Сейчас беглецов разыскивают сотрудники Краматорского районного управления полиции.

"В случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих или мирных жителей ликвидируйте на месте", – говорится в сообщении.

Напомним, на одном из участков фронта бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ смогли отбить у врага позиции благодаря роботизированным системам и дронам, а также впервые в истории войны с помощью роботов взять в плен россиян.

Ранее Фокус писал, как один украинский воин взял в плен четырех россиян.