У разі загрози ліквідувати: на Донбасі четверо полонених окупантів втекли з-під конвою

Один із військовополонених, як зазначено в орієнтуванні, раніше воював у лавах ПВК "Вагнер". Росіяни, які втекли з-під конвою, можуть ховатися в приватному секторі.

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Російські військовополонені, яким вдалося втекти з-під конвою, не володіють українською мовою, повідомив у своєму Telegram-каналі військовий Станіслав Бунятов (Осман).

За його словами, вони можуть ховатися в приватному секторі Краматорська на околицях, а також спробувати заволодіти автотранспортом, щоб рухатися далі. Українською мовою ніхто з них не володіє.

Ті, що втекли, — Вадим Виходцев із позивним "Нога", Максим Скворцов ("Малий"), В'ячеслав Морковкін ("Мідний"), зріст якого приблизно або навіть вищий за два метри, а також Євген Терентєв ("Терех") з-поміж вагнерівців.

Втікачі можуть ховатися на околицях Краматорська Фото: Скриншот

Наразі втікачів розшукують співробітники Краматорського районного управління поліції.

"У разі загрози життю та здоров'ю військовослужбовців або мирних жителів ліквідовуйте на місці", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, на одній з ділянок фронту бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ змогли відбити у ворога позиції завдяки роботизованим системам і дронам, а також уперше в історії війни за допомогою роботів узяти в полон росіян.

Раніше Фокус писав, як один український воїн узяв у полон чотирьох росіян.