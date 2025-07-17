"Вважалися елітою": бійці ЗСУ захопили в полон десантників російської армії (фото)
У Часовому Яру бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила взяли у полон десантників 98-ї дивізії ЗС РФ.
"Це з’єднання вважалося елітою російської армії", — йдеться у повідомленні бригади.
Українські військові підкреслили, що 98 дивізія ЗС РФ мала досвід загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії та Сирії.
"Але тепер у його лавах — люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед", — пояснили бійці ЗСУ.
За їх словами, полонені окупанти зізнаються, що були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють.
"Гроші, амністія, обіцянки — усе зникає під першим обстрілом. А вижити хочеться всім", — наголосили українські захисники.
Нагадаємо, 16 липня Андрій Садовий запропонував обміняти "останки Путіна" на всіх українських полонених.
Фокус також писав про те, що на Донбасі четверо полонених окупантів втекли з-під конвою.