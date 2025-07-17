"Вважалися елітою": бійці ЗСУ захопили в полон десантників російської армії (фото)

У Часовому Яру бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила взяли у полон десантників 98-ї дивізії ЗС РФ.

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"Це з’єднання вважалося елітою російської армії", — йдеться у повідомленні бригади.

Українські військові підкреслили, що 98 дивізія ЗС РФ мала досвід загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії та Сирії.

"Але тепер у його лавах — люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед", — пояснили бійці ЗСУ.

Бійці Сил оборони взяли у полон десантників РФ Фото: Телеграм

Бійці ЗСУ взяли у полон російських десантників Фото: Телеграм

За їх словами, полонені окупанти зізнаються, що були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють.

"Гроші, амністія, обіцянки — усе зникає під першим обстрілом. А вижити хочеться всім", — наголосили українські захисники.

Українські воїни взяли у полон "елітних" російських десантників Українські воїни взяли у полон "елітних" російських десантників Українські воїни взяли у полон "елітних" російських десантників

Нагадаємо, 16 липня Андрій Садовий запропонував обміняти "останки Путіна" на всіх українських полонених.

Фокус також писав про те, що на Донбасі четверо полонених окупантів втекли з-під конвою.