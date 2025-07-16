Садовий запропонував обміняти "останки Путіна" на всіх українських полонених (фото)

У Львові завершилася ексгумація всіх 355 поховань радянського періоду, які перепоховають на Голосківському кладовищі. Однак доля останків може бути й іншою.

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Мер Львова Андрій Садовий не проти обміняти ексгумовані останки на українських захисників, про що написав у себе в Telegram-каналі.

"Пагорба Слави радянського окупаційного періоду у Львові більше не існує. Виявлено 355 останків. Усіх разом з агентом НКВС Кузнєцовим і Путіним перепоховають на Голосківському кладовищі. Готові обміняти всі ці останки на українських захисників. Роботи проводилися за всіма дозволами, під наглядом фахівців", — ідеться в публікації.

Ексгумацію проводили фахівці Меморіально-розшукового центру "Доля" Фото: Андрій Садовий/telegram

Чиновник додав, що під час ексгумації виявлено невідповідність кількості плит і поховань, а також дуже мало супровідного матеріалу. Знайшли лише ґудзики, залишки уніформи, взуття та гвардійські значки.

Мер уточнив, що металеві гірлянди з колон і паркану передали в музей "Територія терору". Туди ж вирушить і конструкція "вічного вогню".

"Наступний крок — відкрита дискусія про нове значення цієї території. Без імперських легенд. З повагою до пам'яті", — додав Садовий, подякувавши всім за роботу.

Ексгумацію проводили фахівці Меморіально-розшукового центру "Доля".

За інформацією видання Zaxid.net, в індивідуальних могилах на Пагорбі Слави було 251 тіло, а ще 84 — у братських. У ще одній братській могилі часів Першої світової війни нічого не знайшли.

Загалом ексгумовано останки 355 осіб Фото: Андрій Садовий/telegram

Керуючий справами виконавчого комітету Євген Бойко розповів, що ексгумацію могил агентів НКВС Миколи Кузнєцова і Степана Путіна проводили за окремим протоколом. Кузнєцова вже перепоховали на Голосківському кладовищі, де додатково встановили цілодобове відеоспостереження.

"Усі роботи виконали відповідно до дозволів Міністерства культури. Сьогодні перепоховали агента Кузнєцова. Також науковці на місці відфотографували всі знайдені елементи та провели антропологічні дослідження. Що стосується аналізів ДНК, то на такий вид досліджень потрібні окремі дозволи, як і для проведення судово-медичної експертизи. Якщо держава бачитиме таку необхідність, то відповідні дослідження буде проведено", — розповів чиновник журналістам.

На місці Пагорба Слави буде громадський простір Фото: Андрій Садовий/telegram

Пагорб Слави був побудований у Львові на вулиці Пасічній у 1945-1950 роках. У ньому ховали червоноармійців, радянських партизанів і агентів НКВС, найвідомішим з яких був Кузнєцов. Його останки двічі намагалися вкрасти, а родичі НКВС-та не раз просили львівську владу повернути його тіло в Росію.

Зараз на місці Пагорба Слави прибирають сміття і розрівнюють територію.

Раніше Фокус писав, що Україна повернула Росії останки солдатів ЗС РФ з жетонами.