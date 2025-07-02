Україна передала солдатів із жетонами ЗС РФ, яких Росія видавала за загиблих бійців ЗСУ

Серед тіл, отриманих під час репатріації, виявлено останки щонайменше двох загиблих бійців із жетонами армії ЗС РФ.

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Уже є перші докази того, що сторона країни-агресора передала щонайменше останки двох солдатів ЗС РФ. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, під час нещодавніх процедур репатріації тіл загиблих українські експерти виявили два тіла, на яких збереглися особисті військові жетони російської армії під номерами АВ 846408 і АВ 449638.

Жетони ЗС РФ, знайдені на тілах, переданих Росією Україні Фото: Ігор Клименко/Telegram Фото: Ігор Клименко/Telegram

"Українська сторона провела необхідні перевірки, огляди та експертизи. Як результат, дотримуючись гуморитарних принципів і домовленостей щодо репатріації, українська сторона повернула ці два тіла російській стороні в межах офіційної процедури", — наголосив міністр.

Він додав, що наразі немає підтвердження того, що російська сторона повідомила родичів цих бійців, щоб повернути тіла назад у РФ.

Речі загиблого військового ЗС РФ Фото: Ігор Клименко/Telegram

"Тому звертаємося безпосередньо до родин російських військовослужбовців, які впізнали зазначені вище номери військових жетонів і досі не отримали тіло свого близького. Перед передачею тіл ми відібрали ДНК-зразки. Якщо у вас є підстави вважати, що один із загиблих — ваш родич, ми радимо невідкладно звернутися до Міжнародної комісії зі зниклих безвісти (ICMP)", — пояснив Клименко.

Щоб офіційно підтвердити, що саме це тіло перебувало на території України і його передали назад до Росії, необхідно дотриматися процедури, яка включає в себе такі пункти:

Реєстрація через онлайн-центр ICMP https://oic.icmp.int

Особистий візит до головного офісу ICMP у Гаазі

Надання ДНК-зразка родича для порівняння.

Клименко з посиланням на наявну інформацію зазначає, що російська влада, намагаючись знизити обсяги виплат компенсацій сім'ям загиблих, може приховувати факти репатріації тіл загиблих або навіть утилізувати тіла.

"Нам не потрібні тіла російських військових. Україна й надалі проводитиме ретельні перевірки та експертизи і повертатиме тіла вбитих росіян назад російській стороні. Виключно з гуманітарних міркувань радимо рідним загиблих росіян не намагатися шукати в Україні підтвердження щодо своїх рідних, а звертатися саме до Міжнародної комісії зі зниклих безвісти та російських офіційних установ", — наголосив глава МЗС.

У першій половині червня Україна отримала від РФ 1200 тіл, які російська сторона передала Києву, стверджуючи, що вони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Черговий етап репатраціаційних заходів відбувався в рамках домовленостей у Стамбулі.

Уже тоді Клименко говорив:

"Під час останніх репатріацій нам передали і тіла російських військових — змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл і завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифікуємо".

У такому вигляді Росія передала тіла своїх же солдатів Україні Фото: Ігор Клименко/Telegram

Ще 909 тіл було передано Україні Росією 16 травня. У РФ відправили 34 трупи солдатів ЗС РФ.

Таку саму кількість загиблих (909) повернули в Україну 18 квітня. Тоді російська сторона отримала тіла 41 загиблого.

Раніше Фокус писав, чим обертається наступ в Україні для Росії.