Украина передала солдат с жетонами ВС РФ, которых Россия выдавала за погибших бойцов ВСУ

Среди тел, полученных во время репатриации обнаружены останки как минимум двух погибших бойцов с жетонами армии ВС РФ.

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Уже есть первые доказательства того, что сторона страны-агрессора передала как минимум останки двух солдат ВС РФ. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, в ходе недавних процедур репатриации тел погибших украинские эксперты обнаружили два тела, на которых сохранились личные военные жетоны российской армии под номерами АВ 846408 и АВ 449638

Жетоны ВС РФ, найденные на телах, переданных Россией Украине Фото: Игор Клименко/Telegram Фото: Игор Клименко/Telegram

"Украинская сторона провела необходимые проверки, обзоры и экспертизы. Как результат, соблюдая юморитарные принципы и договоренности о репатриации, украинская сторона вернула эти два тела российской стороне в рамках официальной процедуры", – подчеркнул министр.

Он добавил, что на данный момент нет подтверждения того, что российская сторона уведомила родственников этих бойцов, чтобы вернуть тела обратно в РФ.

Вещи погибшего военного ВС РФ Фото: Игор Клименко/Telegram

"Поэтому обращаемся непосредственно к семьям российских военнослужащих, опознавших указанные выше номера военных жетонов и до сих пор не получивших тело своего близкого. Перед передачей тел мы отобрали ДНК-образцы. Если у вас есть основания полагать, что один из погибших, – ваш родственник, мы советуем безотлагательно обратиться в Международную комиссию по пропавшим без вести (ICMP)", – объяснил Клименко.

Чтобы официально подтвердить, что именно это тело находилось на территории Украины и было передано обратно в Россию, необходимо соблюсти процедуру, которая включает в себя следующие пункты:

Регистрация через онлайн-центр ICMP https://oic.icmp.int

Личный визит в главный офис ICMP в Гааге

Предоставление ДНК-образца родственника для сравнения.

Клименко со ссылкой на имеющуюся информацию отмечает, что российские власти, пытаясь снизить объемы выплат компенсаций семьям погибших, могут скрывать факты репатриации тел погибших или даже утилизировать тела.

"Нам не нужны тела русских военных. Украина и дальше будет проводить тщательные проверки и экспертизы и возвращать тела убитых россиян обратно российской стороне. Исключительно из гуманитарных соображений советуем родным погибших россиян не пытаться искать в Украине подтверждения относительно своих родных, а обращаться именно в Международную комиссию по пропавшим без вести и российские официальные учреждения", – подчеркнул глава МИД.

В первой половине июня Украина получила от РФ 1200 тел, которые российская сторона передала Киеву, утверждая, что они принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим. Очередной этап репатрациационных мероприятий проходил в рамках договоренностей в Стамбуле.

Уже тогда Клименко говорил:

"Во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем".

В таком виде Россия передала тела своих же солдат Украине Фото: Игор Клименко/Telegram

Еще 909 тел было передано Украине Россией 16 мая. В РФ отправили 34 трупа солдат ВС РФ.

Такое же количество погибших (909) вернули в Украину 18 апреля. Тогда российская сторона получила тела 41 погибшего.

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