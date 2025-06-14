В Украину вернули еще 1200 тел погибших: в Коордштабе сообщили детали репатриации (фото)

Украина вернула 1200 тел, которые, по утверждениям РФ, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим Сил обороны, говорится в заявлении Координационного штаба. Обмен телами погибших происходил при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК).

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Украина получила от РФ еще 1200 тел, которые российская сторона передала Киеву, утверждая, что они принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим. Очередной этап реаптрациационных мероприятий проходил в рамках договоренностей в Стамбуле, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", — сообщили в ведомстве.

Также в КШПВВ добавляют, что содействие в репатрационных мероприятиях происходили при посредничестве украинских структур, а также при содействии МККК. Оффициальных заявлений от российской стороны о проведении соответствующих мероприятий на момент публикации материала нет.

13 июня Коордштаб сообщал, что провели обмен телами погибших украинских граждан в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Украинская сторона сообщила, что проведет надлежащие экспертизы для идентификации репатриированных тел.

Ранее сообщалось, что в ГУР рассказали о состоянии освобожденных из плена РФ 9 июня. Там сообщили, что среди освобожденных из российского плена в результате обмена 10 июня есть много бойцов с ампутациями и обострениями хронических заболеваний.

Впоследствии стало известно, что Украина и Россия провели новый обмен пленными. По словам омбудсмена Лубинца, возвращенные находились в плену начиная с первых дней полномасштабного вторжения, а также среди возвращенных есть те, которые считались пропавшими без вести.