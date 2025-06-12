Украина и Россия провели новый обмен пленными (видео)

Начался второй этап обмена пленными между Украиной и Россией в рамках договоренностей в Стамбуле. 12 июня домой вернулись, в частности, нацгвардейцы, пограничники.

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В Украину вернули еще воинов, которые нуждаются в лечении, им обязательно будет оказана необходимая помощь, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши возвращаются домой. Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов", — отметил Зеленский.

Как отметил омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец, на Родину возвращаются защитники в составе ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Морской пехоты, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Возвращенные находились в плену начиная с первых дней полномасштабного вторжения. Среди возвращенных есть те, которые считались пропавшими без вести.

Лубинец добавил, что самому старшему освобожденному — 59 лет, самому молодому — 22 года.

Что известно об обменах пленными с Россией

9 июня Зеленский заявил о начале обмена, который будет проходить в несколько этапов в ближайшие дни. И уточнил, что среди категорий тех, кого возвращают сейчас, — раненые и тяжелораненые бойцы, а также младше 25 лет.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что среди освобожденных 9 июня — представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные — представители рядового и сержантского состава, а также защитники Мариуполя, которые провели в российском плену более трех лет.

В Штабе уточнили, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.

10 июня обмен продолжился, тогда вернули воинов из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины.