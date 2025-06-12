Україна та Росія провели новий обмін полоненими (відео)

Розпочався другий етап обміну полоненими між Україною та Росією у межах домовленостей у Стамбулі. 12 червня додому повернулись, зокрема, нацгвардійці, прикордонники.

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В Україну повернули ще воїнів, які потребують лікування, їм обовʼязково буде надана необхідна допомога, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші повертаються додому. Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів", — зазначив Зеленський.

Як зазначив омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець, на Батьківщину повертаються оборонці у складі ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Морської піхоти, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Повернуті перебували у полоні розпочинаючи з перших днів повномасштабного вторгнення. Серед повернутих є ті, які вважались зниклими безвісти.

Лубінець додав, що найстаршому звільненому — 59 років, наймолодшому — 22 роки.

Що відомо про обміни полоненими з Росією

9 червня Зеленський заявив про початок обміну, який триватиме в декілька етапів найближчими днями. Та уточнив, що серед категорій тих, кого повертають зараз, — поранені та важкопоранені бійці, а також молодші за 25 років.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що серед звільнених 9 червня — представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені — представники рядового та сержантського складу, а також оборонці Маріуполя, які провели у російському полоні понад три роки.

У Штабі уточнили, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

10 червня обмін продовжився, тоді повернули воїнів з різних складових наших Сил оборони та безпеки України.