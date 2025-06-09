"Маємо повернути кожного": Україна та РФ розпочали обмін полоненими, який має кілька етапів (відео)

У понеділок, 9 червня, Україна та Росія розпочали обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед тих, кого повернули сьогодні — поранені та важкопоранені військові.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші вдома. Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років", — йдеться у повідомленні.

Президент додав, що процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня.

Як зазначив омбудсман Дмитро Лубінець, вдалося повернути з полону воїнів ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Є повернуті захисники Морської піхоти України, Десантно-штурмових військ. А також є ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Росія і Україна хочуть провести наймасштабніший за час великої війни обмін військовополоненими. На паритетній основі можуть обміняти до 1 200 осіб.

Фокус також писав, що за підсумками всіх обмінів полоненими Україні повернули понад половину захисників "Азовсталі". Серед звільнених — 455 "азовців".