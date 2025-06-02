Наймасштабніший обмін полоненими: в Україну можуть повернутися до 1 200 бійців, — Мединський

Росія і Україна хочуть провести наймасштабніший за час великої війни обмін військовополоненими. На паритетній основі можуть обміняти до 1 200 осіб.

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Про це сказав журналістам за підсумками переговорів у Стамбулі глава російської делегації переговірників, помічник президента РФ Володимир Мединський.

За його даними, на паритетній основі планується обміняти до 1 200 осіб.

"Обмін військовополоненими буде паритетним. Загалом не менше 1 000 осіб. Можливо, більше. До 1 200. Зараз вважають, це буде найбільший обмін із початку війни", — зауважив Мединський.

Крім цього, сторони домовилися обмінятися тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими за формулою "всіх на всіх". Сюди увійде категорія молодих полонених віком від 18 до 25 років.

Мединський зазначив, що буде встановлено постійні медичні комісії, щоб не чекати великих політичних рішень на формування списків на обмін тяжкопораненими бійцями.

"Одужувати краще вдома", — відреагував він на рішення.

Україна і РФ також домовилися повернути 6 000 тіл загиблих військових.

Нагадаємо, за підсумками всіх обмінів полоненими Україні повернули понад половину захисників "Азовсталі". Серед звільнених — 455 "азовців".

Північнокорейські військові, які потрапили в український полон, не потрапили до списків на обмін. Південна Корея готова прийняти їх, адже на батьківщині бійцям загрожує смерть.