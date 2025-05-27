Військовополонених із КНДР не включили в обмін "1000 на 1000": названо причину

Не включати північнокорейських солдатів, які потрапили в український полон, до списків попросили в Сеулі. Солдати КНДР бояться, що їхні сім'ї стратять, якщо вони повернуться додому.

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Про це пише Yonhap.

Північнокорейські солдати, яких нині утримують у полоні в Україні, не брали участі в нещодавньому обміні військовополоненими між Києвом і Москвою у форматі "1000 на 1000", заявив у вівторок південнокорейський законодавець.

Представник Партії народної влади Ю Ен Вон із посиланням на українське джерело заявив, що двоє солдатів із КНДР, на прізвища Рі та Пек, не були занесені до списку на обмін, що відбувався з п'ятниці по неділю.

Раніше цього місяця Україна і Росія домовилися обміняти по 1000 військовополонених з кожного боку під час переговорів у Стамбулі, що викликало питання щодо того, чи можуть двоє північнокорейців, захоплених українськими військами в січні, стати частиною обміну.

Посилаючись на інше джерело, Ю Ен сказав, що їх не було включено в останній обмін на прохання Сеула до Києва, оскільки Південна Корея готова прийняти їх, якщо вони захочуть втекти на Південь. Із цих двох Рі висловив намір приїхати до Південної Кореї.

Військовополонених із КНДР попросили не включати до списків на обмін Фото: СБУ

Представники Сеула зустрічалися з північнокорейськими солдатами під час свого візиту в Україну в лютому 2025 року. Один із полонених, Рі, вголос заявив, що боїться повертатися додому, бо його сім'ю в цьому разі можуть стратити.

"Рі очікує на трагічний кінець для себе і своїх батьків, якщо його репатріюють до Північної Кореї", — сказав Ю, закликавши уряд Південної Кореї докласти зусиль, щоб дати полоненим можливість приїхати до Південної Кореї.

З жовтня минулого року Північна Корея направила тисячі військовослужбовців для участі у війні в Україні на боці російських військ.

Нагадаємо, американські журналісти зустрічалися з утікачами з КНДР, які зараз проживають у Південній Кореї. Обидва хлопці впевнені, що сім'ї північнокорейських полонених у небезпеці в будь-якому разі. Їх можуть відправити до концтабору, або публічно стратити.

А глава ГУР Кирило Буданов говорив в інтерв'ю про те, що участь солдатів із КНДР у боях проти ЗСУ на боці Росії дуже допомагає режиму Кім Чен Ина отримувати нові знання про методи сучасної війни.