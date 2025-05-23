Обмін військовополоненими відбувся між Україною та Росією, — Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про завершення масштабного обміну полоненими між Україною та Росією.

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Про це він повідомляє в мережі Truth Social.

Пост Дональда Трампа Фото: truthsocial

За словами американського лідера обмін "набуде чинності найближчим часом". Голова Білого дому виявив сподівання, що це може призвести "до чогось більшого".

"Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Він "набуде чинності найближчим часом". Можливо, це призведе до чогось великого?", — заявив Дональд Трамп.

На момент написання матеріалу інформацію президента США щодо обміну полоненими не коментували ні в Україні, ні в Російській Федерації.

Що відомо про обмін військовополоненими

МІністр оборони Рустем Умєров після завершення прямих переговорів із Росією в Стамбулі заявив про обговорення сторонами можливості обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Пізніше, 17 травня, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що списки полонених уже формуються та натякнув на можливі строки проведення обміну.

За словами президента України Володимира Зеленського, йшла підготовка до обміну полоненими 1000 та 1000. Згодом про передачу списків з іменами для для обміну повідомила російська сторона. Зокрема, прессекретар Росії Дмитро Пєсков зазначив, що спецслужби України опрацюють кожну людину. Пізніше стало відомо, що сформувала та передала російській стороні список військовополонених для обміну у форматі "1000 на 1000" й Україна.

Зазначимо, що з російського полону Україна повернула військових на початку травня. Тоді було повернуто 205 військовослужбовців.

Варто додати, що в Україні російські військовополонені отримують заробітну плату до 1500 гривень. На думку виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка, ці суми мають бути оподатковані.