Обмін полоненими "1000 на 1000": Україна передала Росії свій список, — Координаційний штаб

Україна сформувала та передала російській стороні список військовополонених для обміну у форматі "1000 на 1000".

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Про це в коментарі РБК-Україна заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"Україна передала список на обмін", — зазначив він.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак також підтверджував дані про те, що Україна зробила свою частину підготовчої роботи.

"Росія мала б прискоритись з цим", — зауважив він.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше казав, що Москва передала Україні список на обмін. Але зустрічного списку з Києва вони ніби-то не отримували.

Приблизно о 18:00 Пєсков заявив, що РФ отримала від України зустрічний список щодо обміну полоненими за формулою "1000 на 1000".

Обмін військовополоненими: що відомо

Нагадаємо, після завершення прямих переговорів із Росією в Стамбулі міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорювали можливість обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

За його словами, також розглядається перспектива нових переговорів на рівні глав держав. Згодом, 17 травня, керівник Головного управління розвідки заявив, що списки полонених уже формуються та натякнув на можливі строки проведення обміну.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до обміну полоненими 1000 та 1000. Російська сторона вже надала списки, і спецслужби працюють над кожною людиною, яка у них згадується.

Про передавання списку з іменами для обміну за формулою "1000 на 1000" повідомляла і російська сторона. Зокрема, прессекретар Росії Дмитро Пєсков зазначив, що спецслужби України опрацюють кожну людину.

Нагадаємо, на початку травня Україна повернула своїх військових з російського полону. Того дня Україна з російського полону повернула додому 205 військовослужбовців.

Зазначимо, що російські військовополонені отримують в Україні заробітну плату до 1500 гривень, гроші вони можуть витратити на власні потреби. На думку виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка, ці суми мають бути оподатковані.