Є списки РФ: Зеленський розповів, як Україна готує обмін 1 000 полонених

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до обміну полоненими 1000 та 1000. Російська сторона вже надала списки, і спецслужби працюють над кожною людиною, яка у них згадується.

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Про деталі обміну полоненими Зеленський написав у Telegram-каналі.

У дописі глави держави, яке з'явилось вдень 22 травня, ідеться про засідання, присвячене обміну полоненими. Зеленський зауважив, що це єдине питання, по якому дійшли згоди з РФ під час переговорів у Стамбулі. З'ясувалось, що вже "відбулись контакти" й росіяни передали Україні списки на обмін. Тепер над цими списками попрацюють різні відомства — Головне управління розвідки, Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ. Також долучився уповноважений з захисту прав людини, ідеться у дописі. Зеленський пояснив, що потрібно вивчити людей, яких хочуть повернути росіяни.

"Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості. Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", — написав Зеленський.

Обмін полоненими - заява Зеленського про повернення 1 000 укранськиї бійців Фото: Скриншот

Тим часом росЗМІ РБК навело коментар щодо обміну полоненими 1000 на 1000 від депутата Держдуми РФ Шамсаіла Саралієва, який займається координацією цих питань. Російський посадовець заявив, що процес буде складним через велику кількість людей. З його слів, обмін триватиме кілька днів через "технічні складнощі". Точної дати, коли українців повернуть додому, Саралієв не озвучив.

Обмін полоненими - заява російського чиновника Саралієва Фото: Скриншот

Обмін полоненими — деталі

Зазначимо, 16 травня у Стамбулі відбулись переговори між РФ та Україною й одне з питань, по якому дійшли згоди, стосувалось обміну полоненими. Після переговорів глава російської делегації Володимир Мединський повідомив, що відбудеться обмін у форматі 1000 на 1000.

Один з останніх обмінів полоненими між РФ та Україною відбувся у травні 2025 року. Додому повернули 205 бійців Сил оборони. Серед них — бійці майже усіх родів військ, у тому числі — захисники Маріуполя, які просиділи у російській в'язниці майже три роки.

Тим часом медіа розповіли про міського голову Херсона Володимира Миколаєнка, який потрапив у російський полон ще у 2022 році. Як з'ясувалось, чоловік міг повернутись додому під час обмінів, але відмовився на користь пораненого бійця.

Нагадуємо, 17 травня голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив можливі терміни обміну полоненими. У травні відбулось перше судове засідання щодо українського військового, який був у полоні РФ та долучився до катувань побратимів.