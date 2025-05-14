Підозрюють у катуванні побратимів: у Києві судять звільненого з полону військового ЗСУ (фото)

У Києві почався суд над морським піхотинцем Максимом Бобилєвим, якого підозрюють у співпраці з Російською Федерацією. Військовий повернувся з полону влітку 2024 року. Інші полонені заявили, що він міг брати участь у катуванні побратимів у російських тюрмах. Адвокат фігуранта намагався переконати, що підсудного можна звільнити з-під арешту.

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Про суд над Бобилєвим написало медіа "Судовий репортер".

Медіа повідомило, що справу військовослужбовця розглядає Печерський районний суд міста Києва. Перше судове засідання відбулось 13 травня: суддя — Олег Білоцерківець, адвокат — Євген Олійник. Під час засідання розгляд справи ще не почали, ідеться у статті. Адвокат звернувся з пропозицією змінити запобіжний захід підзахисному, оскільки арешт — це "необґрунтовано і надто суворо". При цьому він пояснив, що його підопічний все ще військовий і міг би навіть піти служити у військову частину. Суд поки не прийняв рішення щодо можливості вийти з-під арешту, написало медіа.

"Судовий репортер" також опублікував заяву Бобилєва щодо обвинувачень проти нього. Військовий сказав, що не винний у злочинах, в яких його підозрюють. можна побачити підсудного, який сидить у залі судового засідання.

Військовий Максим Бобилєв - фото з зали суового засідання 13 травня Фото: Судовий репортер

Номер справи Бобилєва є на порталі "Ради суддів України" — № 761/2773/25. У Реєстрі судових рішень вказано, що фігурант підозрюється за ст. 438 Кримінального кодексу — порушення звичаїв війни. Покарання за цією статтею — тюрма на термін від 8 до 12 років.

Військовий Максим Бобилєв — деталі справи

Зазначимо, Фокус писав про справу Максима Бобилєва, яка почалась влітку 2024 року. 17 липня відбувся обмін військовополоненими, під час якого військовий повернувся в Україну. На фото з місця зустрічі бачимо чоловіка, який тримає український прапор та стоїть поруч з побратимами.

Військовий Максим Бобилєв - фото з обміну полоненими 17 липня 2025, крайній справа Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Тим часом військовий Віктор "Лелека" Лахно на сторінці Instagram написав, що Бобилєв начебто співпрацював з російською владою і брав участь у катуванні військовополонених. Він навів кілька скриншотів листування, у яких свідки подій підтверджували підозри. Представник СБУ Андрій Юсов заявив, що відомство проведе розслідування і встановить, що відбулось насправді. Також з'явилась реакція бійців "Азову": вони підтвердили, що фігурант "допомагав катувати".

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Бобилєва: його підозрюють у співпраці з ворогом. Як написав "Судовий репортер", під час розслідування з'ясували, що фігурант бив українських полонених у в'язниці, брав участь в обшуках. Водночас відбувся суд над трьома працівниками "Калінінської виправної колонії": Андрієм Кононенком, Артемом Каряновим та Дмитром Андрєєвим. Саме разом з цими фігурантами Бобилєв брав участь у катуваннях, встановило слідство.

Нагадуємо, у січні на порталі "Судово-юридичної газети" розповіли про суд над командиром батальйону, який відмовився виконувати наказ командування.