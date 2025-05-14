Подозревают в пытках побратимов: в Киеве судят освобожденного из плена военного ВСУ (фото)

В Киеве начался суд над морским пехотинцем Максимом Бобылевым, которого подозревают в сотрудничестве с Российской Федерацией. Военный вернулся из плена летом 2024 года. Другие пленные заявили, что он мог участвовать в пытках побратимов в российских тюрьмах. Адвокат фигуранта пытался убедить, что подсудимого можно освободить из-под ареста.

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О суде над Бобылевым написало медиа "Судебный репортер".

Медиа сообщило, что дело военнослужащего рассматривает Печерский районный суд города Киева. Первое судебное заседание состоялось 13 мая: судья — Олег Белоцерковец, адвокат — Евгений Олейник. Во время заседания рассмотрение дела еще не началось, говорится в статье. Адвокат обратился с предложением изменить меру пресечения подзащитному, поскольку арест — это "необоснованно и слишком строго". При этом он пояснил, что его подопечный все еще военный и мог бы даже пойти служить в воинскую часть. Суд пока не принял решение о возможности выйти из-под ареста, написало медиа.

"Судебный репортер" также опубликовал заявление Бобылева относительно обвинений против него. Военный сказал, что не виновен в преступлениях, в которых его подозревают. На фото с места cобытий можно увидеть подсудимого, который сидит в зале судебного заседания.

Военный Максим Бобылев — фото из зала судебного заседания 13 мая Фото: Судебный репортер

Номер дела Бобылева есть на портале "Совета судей Украины" — № 761/2773/25. В Реестре судебных решений указано, что фигурант подозревается по ст. 438 Уголовного кодекса — нарушение обычаев войны. Наказание по этой статье — тюрьма на срок от 8 до 12 лет.

Военный Максим Бобылев — детали дела

Отметим, Фокус писал о деле Максима Бобылева, которое началось летом 2024 года. 17 июля состоялся обмен военнопленными, во время которого военный вернулся в Украину. На фото с места встречи видим мужчину, который держит украинский флаг и стоит рядом с побратимами.

Военный Максим Бобылев — фото с обмена пленными 17 июля 2025 года, крайний справа Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Тем временем военный Виктор "Лелека" Лахно на странице Instagram написал, что Бобылев якобы сотрудничал с российскими властями и участвовал в пытках военнопленных. Он привел несколько скриншотов переписки, в которых свидетели событий подтверждали подозрения. Представитель СБУ Андрей Юсов заявил, что ведомство проведет расследование и установит, что произошло на самом деле. Также появилась реакция бойцов "Азова": они подтвердили, что фигурант "помогал пытать".

СБУ открыла уголовное производство в отношении Бобылева: его подозревают в сотрудничестве с врагом. Как написал "Судебный репортер", в ходе расследования выяснили, что фигурант избивал украинских пленных в тюрьме, участвовал в обысках. В то же время состоялся суд над тремя работниками "Калининской исправительной колонии": Андреем Кононенко, Артемом Карьяновым и Дмитрием Андреевым. Именно вместе с этими фигурантами Бобылев участвовал в пытках, установило следствие.

Напоминаем, в январе на портале "Судебно-юридической газеты" рассказали о суде над командиром батальона, который отказался выполнять приказ командования.