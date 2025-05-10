Мер Херсона, викрадений ЗС РФ, відмовився від обміну, щоб урятувати тяжкохворого полоненого
Володимир Миколаєнко знаходиться у російському полоні з квітня 2022 року. Він був у списку на останній обмін полоненими, але поступився місцем тяжкохворому полоненому.
Про це розповіла його племінниця Ганна Коршун-Самчук під час спеціального заходу в ОБСЄ.
За словами Ганни, нині ексголову Херсона Володимира Миколаєнка незаконно утримують у виправній колонії №7 міста Пакіно Володимирської області.
"У цій пенітенціарній установі посадовця тримають у нелюдських умовах та без надання медичної допомоги", — розповіла племінниця Миколаєнка.
Вона повідомила, що досі відсутня інформація, у якому саме статусі утримують колишнього мера Херсона, чи висунули йому обвинувачення або призначення покарання.
Звільнені полонені розповіли племінниці Миколаєнка, що у 2022 році Володимира планували обміняти, але замість себе він попросив звільнити співкамерника, у якого на нозі була гангрена. Колишній міський голова боявся, що чоловік через важкий стан здоров’я може не вижити у полоні. Відтоді Росія не включала його до списків на обмін.
Ексглаву Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Як розповідала його дружина Марина, ввечері того дня посадовцеві подзвонив товариш і покликав на зустріч, після того Миколаєнко дзвонив один раз. Більше чоловік не виходив на зв’язок.
Перед тим він отримував погрози від колаборантів. Довгий час про нього не було жодної інформації поки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не підтвердили, що експосадовець перебуває у полоні.
Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 до 2020 року. Він також був учасником місцевого Євромайдану.
Нагадаємо, 6 травня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення 205 бійців Сил оборони України з російського полону. Подія відбулась завдяки співпраці з Об'єднаними Арабськими Еміратами.