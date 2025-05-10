Мер Херсона, викрадений ЗС РФ, відмовився від обміну, щоб урятувати тяжкохворого полоненого

Володимир Миколаєнко знаходиться у російському полоні з квітня 2022 року. Він був у списку на останній обмін полоненими, але поступився місцем тяжкохворому полоненому.

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Про це розповіла його племінниця Ганна Коршун-Самчук під час спеціального заходу в ОБСЄ.

За словами Ганни, нині ексголову Херсона Володимира Миколаєнка незаконно утримують у виправній колонії №7 міста Пакіно Володимирської області.

"У цій пенітенціарній установі посадовця тримають у нелюдських умовах та без надання медичної допомоги", — розповіла племінниця Миколаєнка.

Вона повідомила, що досі відсутня інформація, у якому саме статусі утримують колишнього мера Херсона, чи висунули йому обвинувачення або призначення покарання.

Звільнені полонені розповіли племінниці Миколаєнка, що у 2022 році Володимира планували обміняти, але замість себе він попросив звільнити співкамерника, у якого на нозі була гангрена. Колишній міський голова боявся, що чоловік через важкий стан здоров’я може не вижити у полоні. Відтоді Росія не включала його до списків на обмін.

Ексглаву Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Як розповідала його дружина Марина, ввечері того дня посадовцеві подзвонив товариш і покликав на зустріч, після того Миколаєнко дзвонив один раз. Більше чоловік не виходив на зв’язок.

Володимир Миколаєнко знаходиться у російському полоні з квітня 2022 року Фото: соцмережі

Перед тим він отримував погрози від колаборантів. Довгий час про нього не було жодної інформації поки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не підтвердили, що експосадовець перебуває у полоні.

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 до 2020 року. Він також був учасником місцевого Євромайдану.

Нагадаємо, 6 травня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення 205 бійців Сил оборони України з російського полону. Подія відбулась завдяки співпраці з Об'єднаними Арабськими Еміратами.