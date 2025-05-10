Мэр Херсона, похищенный ВС РФ, отказался от обмена, чтобы спасти тяжелобольного пленного

Владимир Миколаенко находится в российском плену с апреля 2022 года. Он был в списке на последний обмен пленными, но уступил место тяжелобольному пленному.

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Об этом рассказала его племянница Анна Коршун-Самчук во время специального мероприятия в ОБСЕ.

По словам Анны, сейчас экс-главу Херсона Владимира Миколаенко незаконно удерживают в исправительной колонии №7 города Пакино Владимирской области.

"В этом пенитенциарном учреждении чиновника держат в нечеловеческих условиях и без оказания медицинской помощи", — рассказала племянница Миколаенко.

Она сообщила, что до сих пор отсутствует информация, в каком именно статусе удерживают бывшего мэра Херсона, предъявили ли ему обвинение или назначили ли наказание.

Освобожденные пленные рассказали племяннице Миколаенко, что в 2022 году Владимира планировали обменять, но вместо себя он попросил освободить сокамерника, у которого на ноге была гангрена. Бывший городской голова боялся, что мужчина из-за тяжелого состояния здоровья может не выжить в плену. С тех пор Россия не включала его в списки на обмен.

Экс-главу Херсона российские военные похитили 18 апреля 2022 года. Как рассказывала его жена Марина, вечером того дня чиновнику позвонил товарищ и позвал на встречу, после того Миколаенко звонил один раз. Больше мужчина не выходил на связь.

Владимир Миколаенко находится в российском плену с апреля 2022 года Фото: соцсети

Перед тем он получал угрозы от коллаборационистов. Долгое время о нем не было никакой информации пока представители Международного комитета Красного Креста не подтвердили, что экс-чиновник находится в плену.

Владимир Миколаенко возглавлял Херсон с 2014 до 2020 года. Он также был участником местного Евромайдана.

Напомним, 6 мая Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении 205 бойцов Сил обороны Украины из российского плена. Событие состоялось благодаря сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами.