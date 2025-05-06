Обмен 205 на 205: Украина вернула своих военных из российского плена (фото)

6 мая Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении бойцов Сил обороны Украины из российского плена. Событие произошло благодаря сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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Информация о новом обмене пленными появилась в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского и в заметке Минобороны РФ.

Обмен пленными мог состояться на белорусско-украинской границе, свидетельствует заявление российского министерства. Украина из российского плена вернула домой 205 военнослужащих. Аналогичное количество россиян вернулось в РФ. Как написал Зеленский, среди бойцов — представители всех родов войск. Президент рассказал, что людей держали в разных российских тюрьмах, где над ними издевались "за пределами человечности". Среди пленных, которых удалось спасти, — защитники Мариуполя, добавил он.

"Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта", — написал Зеленский.

В сообщении также отмечается, что обмен состоялся при гуманитарной поддержке представителей Объединенных Арабских Эмиратов.

На фото, обнародованных Зеленским, видим украинских бойцов, которые обернулись флагами и радуются возвращению домой.

Обмен пленными — детали

По состоянию на май 2025 года Украина и РФ провели 63 обмена пленными, благодаря которым удалось вернуть домой 4 552 украинцев. С января по апрель состоялось четыре обмена: 15 января — освободили 25 человек, 5 февраля — 150, 19 марта — 197, 19 апреля — 246.

Отметим, 17 марта Фокус писал об одном из крупнейших обменов пленными с начала войны. РФ отдала 175 бойцов, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, благодаря мерам "вне обмена", удалось спасти еще 22 человека, добавил глава государства. Как выяснилось, освободили бойцов Вооруженных сил, Военно-морских сил, сил Территориальной обороны, пограничников и нацгвардейцев. Среди них — защитники "Азовстали", а также военные, которые принимали участие в боях в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Херсонской областях.

Напоминаем, 20 апреля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал о проблемах с 63-м обменом пленными, когда освободили 227 защитников. 24 апреля представитель офиса генпрокурора обнародовал первые данные о гибели журналистки Виктории Рощиной, тело которой РФ вернула в феврале.