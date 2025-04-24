Смерть журналистки Рощиной: РФ вернула мумифицированное тело со следами пыток (видео)

Российская Федерация вернула тело погибшей журналистки Виктории Рощиной во время обмена 25 февраля 2025 года. После этого к работе приступили эксперты, которые обнаружили следы пыток электротоком и сломанные ребра.

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О результатах первых осмотров и экспертиз по гибели Рощиной начальник департамента войны офиса генпрокурора Юрий Белоусов рассказал на брифинге 24 апреля.

Гибель журналистки Рощиной — брифинг Юрия Белоусова

Белоусов пояснил, что погибшая находится в Виннице, куда ее доставили с другими жертвами РФ. В первые дни после обмена было неизвестно, кому принадлежат останки. Впрочем, уже 28 февраля на одном из тел обнаружили бирку с надписью "Рощина", заявил представитель прокуратуры. После этого провели ДНК-экспертизу и установили, что тело с высоким уровнем вероятности принадлежит журналистке, которая скиталась в тюрьмах РФ с 2023 года.

"Были отобраны образцы ДНК у родителей госпожи Виктории — у отца и матери. По результатам проведения этой экспертизы эксперт пришел к выводу с вероятностью более 99%, что тело принадлежит именно госпоже Виктории", — сказал Белоусов.

Также чиновник сообщил, что судебно-медицинские эксперты пока не установили причину смерти Рощиной. По его словам, тело находится в мумифицированном состоянии, поэтому нужны дополнительные исследования. Осмотр останков показал, что женщина страдала от пыток: обнаружили следы ударов электрошокером, сломанное ребро, ссадины, отметил Белоусов.

"Из-за мумификации тела по результатам судебно-медицинской экспертизы первично установить причины смерти не удалось. Информация будет уточнена во время дополнительно судебно-медицинской экспертизы с участием наших международных экспертов", — прозвучало во время брифинга.

Представитель офиса генпрокурора также описал некоторые обстоятельства расследования, которые начали правоохранительные органы. Выяснилось, что дело открыли 17 октября 2023 года после обращения главного редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаевой и правозащитницы Людмилы Янкиной. Информацию о смерти журналистки получили в октябре 2024 года.

"Мы продолжаем со следователями устанавливать все обстоятельства лишения свободы, все обстоятельства гибели, все обстоятельства применения пыток к госпоже Виктории", — подытожил Белоусов.

Гибель журналистки Рощиной — детали

Отметим, утром 24 апреля заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщил, что в Украину вернули тело погибшей журналистки Виктории Рощиной. Чиновник предоставил минимум информации: лишь сказал, что тело идентифицировали по ДНК-экспертизе.

Виктория Рощина — украинская журналистка, которая впервые попала в плен РФ в марте 2022 года. Событие произошло в Бердянске и россияне заставили женщину записать видео, на котором она сказала об отсутствии "претензий". С лета 2023 года родственники сообщили, что она перестала выходить на связь с родными. Осенью 2024 года глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что журналистка попала в списки на обмен пленными, но впоследствии поступила информация, что Виктория до обмена не дожила.

Напоминаем, директор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко рассказала об условиях российских тюрем, в которых удерживали Рощину.