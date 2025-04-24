Смерть журналістки Рощиної: РФ повернула муміфіковане тіло зі слідами катувань (відео)

Російська Федерація повернула тіло загиблої журналістки Вікторії Рощиною під час обміну 25 лютого 2025 року. Після цього до роботи взялись експерти, які виявили сліди катувань електрострумом та зламані ребра.

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Про результати перших оглядів та експертиз щодо загибелі Рощиної начальник департаменту війни офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів на брифінгу 24 квітня.

Загибель журналістки Рощиної - брифінг Юрія Бєлоусова

Бєлоусов пояснив, що загибла перебуває у Вінниці, куди її доставили з іншими жертвами РФ. У перші дні після обміну було невідомо, кому належать останки. Втім, вже 28 лютого на одному з тіл виявили бірку надписом "Рощина", заявив представник прокуратури. Після цього провели ДНК-експертизу та встановили, що тіло з високим рівнем імовірності належить саме журналістці, яка поневірялась у тюрмах РФ з 2023 року.

"Були відібрані зразки ДНК у батьків пані Вікторії — у батька і матері. За результатами проведення цієї експертизи експерт прийшов до висновку з вірогідністю понад 99%, що тіло належить саме пані Вікторії", — сказав Бєлоусов.

Також посадовець повідомив, що судово-медичні експерти поки не встановили причину смерті Рощиної. З його слів, тіло перебуває у муміфікованому стані, тому потрібні додаткові дослідження. Огляд останків показав, що жінка страждала від катувань: виявили сліди ударів електрошокером, зламане ребро, садна, наголосив Бєлоусов.

"Через муміфікацію тіла за результатами судово-медичної експертизи первинно встановити причини смерті не вдалось. Інформація буде уточнена під час додатково судово-медичної експертизи за участю наших міжнародних експертів", — пролунало під час брифінгу.

Представник офісу генпрокурора також описав деякі обставини розслідування, які почали правоохоронні органи. З'ясувалось, що справу відкрили 17 жовтня 2023 року після звернення головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої та правозахисниці Людмили Янкіної. Інформацію про смерть журналістки отримали у жовтні 2024 року.

"Ми продовжуємо зі слідчими встановлювати всі обставини позбавлення волі, всі обставини загибелі, всі обставини застосування катувань до пані Вікторії", — підсумував Бєлоусов.

Загибель журналістки Рощиної — деталі

Зазначимо, зранку 24 квітня заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив, що в Україну повернули тіло загиблої журналістки Вікторії Рощиної. Посадовець надав мінімум інформації: лише сказав, що тіло ідентифікували за ДНК-експертизою.

Вікторія Рощина — українська журналістка, яка вперше потрапила у полон РФ у березні 2022 року. Подія відбулась у Бердянську і росіяни примусили жінку записати відео, на якому вона сказала про відсутність "претензій". З літа 2023 року родичі повідомили, що вона перестала виходити на зв'язок з рідними. Восени 2024 року глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що журналістка потрапила у списки на обмін полоненими, але згодом надійшла інформація, що Вікторія до обміну не дожила.

Нагадуємо, директорка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко розповіла про умови російських тюрем, у яких утримували Рощину.