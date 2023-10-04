Могла потрапити в полон: на окупованій території зникла українська журналістка, — ЗМІ

Повідомляється, що зв'язок з Євген Рощиною зник 3 серпня. Вона мала дістатися до окупованих східних областей України через територію РФ.

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На окупованій Росією території зникла українська журналістам Вікторія Рощина. Зв'язок із нею обірвався 3 серпня 2023 року, коли вона робила репортаж. Про це повідомило видання The Daily Beast.

Видання пише, 26-річна Рощина торік отримала премію Міжнародного фонду жіночих медіа "За мужність у журналістиці". Вона вже двічі потрапляла в полон до російських окупантів у 2022 році, але після звільнення знову поверталася на передову.

Як розповів батько журналістки Володимир Рощин, для Вікторії журналістика була найважливішою справою життя. Дівчина вирушила до Польщі 27 липня. Вона хотіла доїхати до окупованих регіонів Сходу України через територію РФ. Востаннє з нею говорили 3 серпня.

Рощина розповіла батькам, що їй довелося пройти через багатоденний прикордонний контроль. Однак де саме перебуває — не повідомила. Родина подала офіційну заяву про зникнення до Служби безпеки України, Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України та омбудсмена.

Батько розповів виданню, що в СБУ йому підтвердили, що Вікторія, найімовірніше, захоплена росіянами в полон. У російських в'язницях утримується велика кількість незареєстрованих українських бранців. Дівчина може бути серед них.

У матеріалі йдеться, що українська консультативно-правова група, яка надає юридичну підтримку сім'ям зниклих безвісти громадян України, підтвердила, що багатьох людей утримують на окупованих російських територіях без офіційного статусу.

"У нас є багато так званих "заморожених" справ наших громадян, яких було затримано на окупованих територіях під час війни, але російська влада не зареєструвала їх у жодній в'язниці", — розповіла адвокатка групи Євгенія Копалкіна.

За її словами, їх можуть тримати у в'язницях місяцями без доступу до допомоги адвокатів. Знайти їх практично неможливо.

Як повідомив Міжнародний жіночий медійний фонд, протягом своєї майже десятирічної журналістської кар'єри вона висвітлювала складні — і часто небезпечні — теми, включно зі злочинністю, судами і правами людини. Вона писала матеріали для багатьох українських видань.

"Системна цензура свободи слова в Росії не може залишатися непоміченою або безконтрольною. Вільна, незалежна журналістика необхідна для інформування світової громадськості про реалії війни Росії з Україною", — зазначили в IWMF.

Нагадаємо, що 3 жовтня стало відомо, що в Херсонській області окупанти вбили жінку. Серед російських військових панують панічні настрої через успішні дії українських сил. Військовослужбовці ЗС РФ стали частіше обговорювати плани щодо втечі з тимчасово окупованих територій.