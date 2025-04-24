В Україну повернули тіло загиблої у російському полоні журналістки Вікторї Рощиної

Україна повернула тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні з 2023 року. Про її загибель стало відомо у жовтні минулого року.

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Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

За його словами, тіло Вікторії Рощиної повернули в межах нещодавньої репатріації – а саме наприкінці лютого цього року. "За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу", – уточнив Тимченко.

Також, розповідаючи про те, як відбувається репатріація тіл загиблих українців, заступник очільника МВС зауважив, що окремих репатріацій по людях, які померли в російських колоніях чи СІЗО, немає. А повертаючи тіла військових, росіяни не пояснюють причин смерті людини.

"Ми можемо встановити, що загиблий був військовополоненим чи цивільним лише в результаті проведених слідчих дій або якщо була підтверджена інформація, що людина знаходилась в полоні чи її утримували в місцях несвободи, коли йдеться про цивільних", – сказав Леонід Тимченко.

Нагадаємо, журналістка Вікторія Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року сталося її перше затримання російськими загарбниками в окупованому Бердянську. 22 березня росіяни відпустили Рощину – проте змусили її записати відео із заявою, що вона "не має претензій" до спецслужб РФ.

У липні 2023-го Рощина поїхала на окуповані території на сході України (через Росію). Вона вийшла на зв'язок з рідними 3 серпня і повідомила, що пройшла кілька перевірок, але не сказала, де саме перебуває.

Більше зв’язку з журналісткою не було, і згодом рідні Вікторії Рощиної подали заяву про її зникнення. Справа про зникнення була офіційно зареєстрована в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня 2023 року.

10 жовтня 2024 року стало відомо про смерть Вікторії Рощиної у російському полоні. Представник ГУР Андрій Юсов тоді повідомляв, що Рощина була у списках на обмін і невдовзі мала повернутися додому.

11 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили, що у звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у РФ кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, було докваліфіковано. За оновленою версією, справу було кваліфіковано як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Раніше ми писали, що журналістку Вікторію Рощину у російському полоні жорстоко катували. Коли російський омбудсмен перевіряв полонених у в'язниці, тюремники приховували Рощину. За словами очевидців, востаннє журналістку бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери й повели в невідомому напрямку.