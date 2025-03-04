Важила 30 кг і мала ножові поранення: українську журналістку Рощіну закатували в полоні РФ

Українська журналістка в російському полоні відмовлялася від їжі і постійно зверталася до тюремників по допомогу. До неї в камеру приходив начальник колонії і вона з ним розмовляла і наполягала на тому, щоб її обміняли.

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Українську журналістку Вікторію Рощину, яка влітку 2023 року потрапила у російський полон, жорстоко катували. На її тілі були ножові поранення, сліди від ударів струмом, а важила вона близько 30 кілограмів. Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідство. Інфо" "Останнє завдання Віки".

Журналісти з’ясували, що росіяни спочатку схопили Вікторію і утримували у катівнях на окупованій території Запорізької області, а згодом перевезли у Таганрог. Журналістку тримали у вʼязницях, не висунувши їй жодних звинувачень.

Співкамерниця Вікторії, ім'я якої не називається в цілях безпеки, розповіла, що відбувалося у катівнях та Таганрозькому СІЗО №2. Вона розповіла, що Вікторію Рощіну спочатку утримували в Енергодарі, а далі у Мелітополі. Жінка розповіла, що Вікторію катували. На тілі журналістки були ножові ран, з якими вона прибула після утримання в окупації.

"Я бачила на її тілі декілька рубців — точно на руці і нозі. У неї була ножова рана, ну, прям рубець свіжий. Між кистю і ліктем у м’яких тканинах. І рубець був десь сантиметра три", — переповідає слова Віки її співкамерниця з Таганрозького СІЗО.

Крім катування ножем, Вікторію також катували струмом, а дроти під'єднували до вух.

"Знаю, що струмом (катували, — ред.) не один раз. І вона не говорила скільки разів, але казала, що була вся синя", — пригадує полонена співкамерниця Віки.

Згодом українська журналістка почала стрімко втрачати вагу — вона відмовлялася від їжі і постійно зверталася до тюремників по допомогу. До неї в камеру приходив начальник колонії і вона з ним розмовляла і наполягала на тому, щоб її обміняли.

"Вона постійно зверталася по допомогу. Спочатку говорила, що у неї зі шлунком проблеми, місячних не було весь час і температурило. Потім жінки помітили, що вона сильно худне. Віка важила до 30 кілограмів. Я їй допомагала встати, бо вона була в такому стані, що навіть голови не могла підняти від подушки. Я спочатку підіймала голову, Віка бралася за ручку ліжка, і тільки тоді так могла встати", — розповідає співкамерниця Віки.

Очевидиця розповіла, що коли російський омбудсмен перевіряв полонених у в'язниці, Вікторію ховали.

Востаннє Віку бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку.

Нагадаємо, що 10 жовтня 2024 року стало відомо про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, з якою зник зв’язок ще 3 серпня 2023 року. Її утримували як полонену у найгірших умовах з можливих.

22 квітня батько журналістки Віктор Рощин отримав лист від російського відомства, у якому підтверджується, що його донька перебуває у Росії після затримання. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають доступу до неї.