Весила 30 кг и имела ножевые ранения: украинскую журналистку Рощину замучили в плену РФ

Украинская журналистка в российском плену отказывалась от еды и постоянно обращалась к тюремщикам за помощью. К ней в камеру приходил начальник колонии и она с ним разговаривала и настаивала на том, чтобы ее обменяли.

Related video

Украинскую журналистку Викторию Рощину, которая летом 2023 года попала в российский плен, жестоко пытали. На ее теле были ножевые ранения, следы от ударов током, а весила она около 30 килограммов. Об этом говорится в расследовании журналистов "Слідство. Інфо" "Последнее задание Вики".

Журналисты выяснили, что россияне сначала схватили Викторию и удерживали в застенках на оккупированной территории Запорожской области, а затем перевезли в Таганрог. Журналистку держали в тюрьмах, не предъявив ей никаких обвинений.

Сокамерница Виктории, имя которой не называется в целях безопасности, рассказала, что происходило в застенках и Таганрогском СИЗО №2. Она рассказала, что Викторию Рощину сначала удерживали в Энергодаре, а дальше в Мелитополе. Женщина рассказала, что Викторию пытали. На теле журналистки были ножевые раны, с которыми она прибыла после содержания в оккупации.

"Я видела на ее теле несколько рубцов — точно на руке и ноге. У нее была ножевая рана, ну, прям рубец свежий. Между кистью и локтем в мягких тканях. И рубец был где-то сантиметра три", — рассказывает слова Вики ее сокамерница из Таганрогского СИЗО.

Кроме пыток ножом, Викторию также пытали током, а провода подключали к ушам.

"Знаю, что током (пытали, — ред.) не один раз. И она не говорила сколько раз, но говорила, что была вся синяя", — вспоминает пленная сокамерница Вики.

Впоследствии украинская журналистка начала стремительно терять вес — она отказывалась от еды и постоянно обращалась к тюремщикам за помощью. К ней в камеру приходил начальник колонии и она с ним разговаривала и настаивала на том, чтобы ее обменяли.

"Она постоянно обращалась за помощью. Сначала говорила, что у нее с желудком проблемы, месячных не было все время и температурило. Потом женщины заметили, что она сильно худеет. Вика весила до 30 килограммов. Я ей помогала встать, потому что она была в таком состоянии, что даже головы не могла поднять от подушки. Я сначала поднимала голову, Вика бралась за ручку кровати, и только тогда так могла встать", — рассказывает сокамерница Вики.

Очевидица рассказала, что когда российский омбудсмен проверял пленных в тюрьме, Викторию прятали.

Последний раз Вику видели 8 сентября 2024 года, когда ее вывели из камеры в неизвестном направлении.

Напомним, что 10 октября 2024 года стало известно о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, с которой пропала связь еще 3 августа 2023 года. Ее удерживали как пленную в худших условиях из возможных.

22 апреля отец журналистки Виктор Рощин получил письмо от российского ведомства, в котором подтверждается, что его дочь находится в России после задержания. Представители Международного комитета Красного Креста не имеют доступа к ней.