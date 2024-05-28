Минобороны РФ впервые признало, что украинская журналистка Рощина находится в плену

22 апреля отец журналистки Виктор Рощин получил письмо от российского ведомства, в котором подтверждается, что его дочь находится в России после задержания. Представители Международного комитета Красного Креста не имеют доступа к ней.

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В России впервые признали, что украинская журналистка "Громадського" Виктория Рощина находится в плену на территории РФ. Она исчезла еще 3 августа 2023 года на захваченной территории. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) со ссылкой на подтверждение в письме министерства обороны РФ в адрес отца Виктории Владимира Рощина.

"По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 6.10.1996 года рождения, задержана и сейчас находится на территории Российской Федерации", — говорится в письме российской военной полиции.

Владимир Рощин примерно 22 апреля получил письмо, датированное 17 апреля. В нем указано, что отец журналистки обращался в Международный комитет Красного креста. Там подтвердили, что Виктория находится в плену, однако к ней пока нет доступа.

Ранее родственники Виктории уже обращались с запросом в оккупационную прокуратуру Мариуполя. Там заверили, что против нее не заводили дело. Также не поступило ответа на письма в российские генеральную прокуратуру, следственный комитет, омбудсмена.

В НСЖУ заявили, что требуют немедленного и безусловного освобождения из плена Рощиной и других незаконно захваченных журналистов.

Отметим, что в свое время Виктория Рощина работала на телеканале UA: Первый, а в 2017 году стала журналисткой "Общественного". Она снимала сюжеты и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

28 февраля стало известно, что в России возбудили уголовное дело против военнослужащего ВС РФ, который якобы после попадания в плен воевал на стороне ВСУ.

Также 23 апреля сообщалось, что украинский защитник, кикбоксер из Чернигова Алексей Ануля, которому 10 месяцев пришлось провести в оккупации, побывал в месте содержания российский военнопленных из Самарской области. Он пообщался с ними и рассказал им свою историю.