Вероятно, в плену. Журналистка Hromadske Виктория Рощина перестала выходить на связь

По информации журналистов, Виктория ехала из Запорожья в Мариуполь 11 марта. А на следующий день девушка перестала выходить на связь.

Журналистка издания Hromadske Виктория Рощина, вероятно, попала в плен к российским оккупантам. На телеканале сообщили, что ее задержали ФСБ РФ.

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Виктория Рощина ранее работала на телеканале UA: Перший, с 2017 года является журналистом "Громадського". Она снимала сюжеты и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

11 марта был опубликован материал о том, как живет временно оккупированный Энергодар в Запорожской области.

Далее Виктория собиралась снимать сюжет о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать в Мариуполь, чтобы написать материал о том, что на самом деле происходит в городе, который постоянно подвергается обстрелам российских войск.

11 марта вечером журналистка была в пути. Но уже на следующий день она не вышла на связь.

"Как нам стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске. 16 марта мы узнали, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ РФ. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно", — сообщили в редакции и отметили, что старались вызволить Викторию из плена, но у них ничего не вышло.

"Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому призываем украинское и международное сообщество приобщиться информационно и действиями к освобождению журналистки Hromadske Виктории Рощиной", — резюмировали в редакции.

Виктория Рощина ранее делала репортажи из Лефортовского суда в Москве, где захваченным в плен украинским военным морякам продлевали срок содержания под стражей. Она была в числе немногих украинских журналистов, работавших в тот момент в РФ, наряду с Романом Цимбалюком, и освещала этот процесс.

А 8 марта она написала пост в Facebook в котором описала, как по дороге к месту назначения в Запорожской области их съемочная группа столкнулась с колонной вражеской техники. Их начали обстреливать, водителю и Виктории с оператором пришлось спасаться бегством, бросив авто. Когда они вернулись к машине, то оказалось, что авто ограбили. Как сообщила Рощина "украли даже сигареты".