Імовірно, у полоні. Журналістка Hromadske Вікторія Рощина перестала виходити на зв'язок

За інформацією журналістів, Вікторія їхала із Запоріжжя в Маріуполь 11 березня. А наступного дня дівчина перестала виходити на зв'язок.

Журналістка видання Hromadske Вікторія Рощина, ймовірно, потрапила в полон до російських окупантів. На телеканалі повідомили, що її затримали ФСБ РФ.

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Вікторія Рощина раніше працювала на телеканалі UA: Перший, із 2017 року є журналісткою "Громадського". Вона знімала сюжети та писала статті з гарячих точок на сході та півдні України всі дні російсько-української війни.

11 березня було опубліковано матеріал про те, як живе тимчасово окупований Енергодар у Запорізькій області.

Далі Вікторія збиралася знімати сюжет про військові дії в Запорізькій і Донецькій областях. Вона планувала поїхати в Маріуполь, щоб написати матеріал про те, що насправді відбувається в місті, яке постійно зазнає обстрілів російських військ.

11 березня ввечері журналістка була в дорозі. Але вже наступного дня вона не вийшла на зв'язок.

"Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську. 16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ РФ. Зараз про її місцезнаходження нічого невідомо", — повідомили в редакції та зазначили, що намагалися визволити Вікторію з полону, але в них нічого не вийшло.

"Дві доби ми докладали всіх зусиль, щоб звільнити журналістку непублічним способом. Але це виявилося безрезультатно. Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитися інформаційно та діями до звільнення журналістки Hromadske Вікторії Рощиної", — резюмували в редакції.

Вікторія Рощина раніше робила репортажі з Лефортівського суду в Москві, де захопленим у полон українським військовим морякам продовжували термін утримання під вартою. Вона була серед небагатьох українських журналістів, які працювали на той момент у РФ, поряд із Романом Цимбалюком, і висвітлювала цей процес.

А 8 березня вона написала пост у Facebook, у якому описала, як дорогою до місця призначення в Запорізькій області їхня знімальна група зіткнулася з колоною ворожої техніки. Їх почали обстрілювати, водієві та Вікторії з оператором довелося рятуватися втечею, покинувши авто. Коли вони повернулися до машини, виявилося, що авто пограбували. Як повідомила Рощина, "вкрали навіть цигарки".