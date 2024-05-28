Міноборони РФ вперше визнало, що українська журналістка Рощина перебуває в полоні

22 квітня батько журналістки Віктор Рощин отримав лист від російського відомства, у якому підтверджується, що його донька перебуває у Росії після затримання. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають доступу до неї.

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В Росії вперше визнали, що українська журналістка "Громадського" Вікторія Рощина перебуває в полоні на території РФ. Вона зникла ще 3 серпня 2023 року на захопленій території. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України (НСЖУ) з посиланням на підтвердження у листі міністерства оборони РФ на адресу батька Вікторії Володимира Рощина.

"За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації", — йдеться у листі російської військової поліції.

Володимир Рощин приблизно 22 квітня отримав лист, датований 17 квітня. У ньому вказано, що батько журналістки звертався до Міжнародного комітету Червоного хреста. Там підтвердили, що Вікторія перебуває в полоні, однак до неї наразі немає доступу.

Раніше родичі Вікторії вже зверталися із запитом до окупаційної прокуратури Маріуполя. Там запевнили, що проти неї не заводили справу. Також не надійшло відповіді на листи до російських генеральної прокуратури, слідчого комітету, омбудсмена.

У НСЖУ заявили, що вимагають негайного і безумовного звільнення з полону Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів.

Зазначимо, шо свого часу Вікторія Рощина працювала на телеканалі UA: Перший, а у 2017 році стала журналісткою "Громадського". Вона знімала сюжети та писала статті з гарячих точок на сході та півдні України всі дні російсько-української війни.

28 лютого стало відомо, що у Росії порушили кримінальну справу проти військовослужбовця ЗС РФ, який нібито після потрапляння в полон воював на боці ЗСУ.

Також 23 квітня повідомлялося, що український захисник, кікбоксер із Чернігова Олексій Ануля, якому 10 місяців довелося провести в окупації, побував у місці утримання російських військовополонених із Самарської області. Він поспілкувався з ними та розповів їм свою історію.