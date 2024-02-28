Здався в полон і воював за ЗСУ: у Росії завели кримінальну справу на військового, — ЗМІ (фото)

За даними медіа, військовослужбовець із позивним "Радик" спершу нібито допомагав українським захисникам у Донецькій і Запорізькій областях, а на початку січня повернувся назад додому в рамках обміну полоненими. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

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У Росії порушили кримінальну справу проти військовослужбовця ЗС РФ, який нібито після потрапляння в полон воював на боці ЗСУ. Про це повідомляє російське медіа Baza 28 лютого.

Як зазначається, за версією слідства, 52-річний російський окупант із позивним "Радик" здався в полон ще 16 червня 2023 року біля населеного пункту Водяне на Донеччині. Після цього він нібито вступив до добровольчого підрозділу "Скала", де пройшов інструктаж із медичної, бойової та вибухо-технічної підготовки.

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"До кінця року військовослужбовець брав участь у бойових діях на боці ЗСУ на території Запорізької області та "ДНР". 3 січня "Радик" був звільнений — його обміняли на полонених українських військових. Однак удома на військовослужбовця чекала кримінальна справа", — ідеться в повідомленні.

У Росії завели кримінальну справу на окупанта, який нібито воював на боці України Фото: Baza

Джерела поділилися з журналістами, що в Росії з'ясувався факт того, що російський окупант нібито не просто був у полоні, а й допомагав українським військовослужбовцям на фронті. Кримінальну справу проти "Радика" було порушено 27 лютого за частиною 3 статті 208 КК РФ.

Йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі, якщо провину вдасться довести.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що в Красноярську в авто підірвали "вагнерівця", який убивав полонених українських солдатів. Окупант під запис зізнався у військових злочинах — він розстріляв 3 українців і зарізав 2 польських добровольців.