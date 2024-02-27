У Красноярську в авто підірвали "вагнерівця", який вбивав полонених українських солдатів (відео)

Окупант під запис зізнався у військових злочинах — він розстріляв 3 українців і зарізав 2 польських добровольці

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В Росії в місті Красноярськ підпілля ліквідувало найманця ПВК "Вагнер" Сергія Конкєєва, який брав участь у війні проти України. Його спалили у власному авто. Про це повідомляє телеграм-канал "Генерал Черешня".

"Сьогодні на болотах у Красноярську наші колеги з партизанського руху "Екстреміст" ліквідували військового злочинця Конкеєва Сергія Олександровича. Крім порушення статті КК РФ "про найманство", перебування в окупаційному контингенті на території України, Конкеєв під запис зізнався у військових злочинах — він розстріляв 3 українців і зарізав 2 польських добровольці", — йдеться в повідомленні.

Авто окупанта було заміноване і злетіло в повітря, коли "вагнерівець" перебував у салоні.

Зазначається, що загиблий окупант свого часу працював вертухаєм у СІЗО-1 Красноярська, де постійно катували засуджених.

"Більше працювати не буде – згорів. Наші партизани продовжують очищати землю від убивць-найманців, зрадників та колаборантів", — зазначили в пабліку.

Конкєєв потрапив до "Миротворця" як військовий злочинець.

Нагадаємо, що наркоторговець Дмитро Каравайчик, якого президент РФ Володимир Путін помилував за участь у війні проти України, отримав посаду заступника директора фонду "Ленінградський рубіж".