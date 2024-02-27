В Красноярске в авто взорвали "вагнеровца", который убивал пленных украинских солдат (видео)

Оккупант под запись признался в военных преступлениях — он расстрелял 3 украинцев и зарезал 2 польских добровольцев.

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В России в городе Красноярск подполье ликвидировало наемника ЧВК "Вагнер" Сергея Конкеева, который участвовал в войне против Украины. Его сожгли в собственном авто. Об этом сообщает телеграм-канал "Генерал Черешня".

"Сегодня на болотах в Красноярске наши коллеги из партизанского движения "Экстремист" ликвидировали военного преступника Конкеева Сергея Александровича. Кроме нарушения статьи УК РФ "о наемничестве", пребывания в оккупационном контингенте на территории Украины, Конкеев под запись признался в военных преступлениях — он расстрелял 3 украинцев и зарезал 2 польских добровольцев", — говорится в сообщении.

Авто оккупанта было заминировано и взлетело в воздух, когда "вагнеровец" находился в салоне.

Отмечается, что погибший оккупант в свое время работал вертухаем в СИЗО-1 Красноярска, где постоянно пытали осужденных.

"Больше работать не будет — сгорел. Наши партизаны продолжают очищать землю от убийц-наемников, предателей и коллаборационистов", — отметили в паблике.

Конкеев попал в "Миротворец" как военный преступник.

Напомним, что наркоторговец Дмитрий Каравайчик, которого президент РФ Владимир Путин помиловал за участие в войне против Украины, получил должность заместителя директора фонда "Ленинградский рубеж".