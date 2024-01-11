Воював в Україні: помилуваний Путіним наркоторговець став чиновником Ленобласті, — росЗМІ

Дмитра Каравайчика було засуджено до 17 років колонії за торгівлю амфетаміном. За даними журналістів, він вийшов на свободу достроково, відслуживши пів року у складі ПВК "Вагнер".

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Наркоторговець Дмитро Каравайчик, якого президент Російської Федерації Володимир Путін помилував за участь у війні проти України, отримав посаду заступника директора фонду "Ленінградський рубіж". Про це колишній ув'язнений розповів російському порталу "Важные истории".

Повідомляють, що Дмитро, бувши ветеринаром за професією, створив нарколабораторію разом із дружиною Діаною — вчителькою фізики. У 2018 році подружжя отримало відповідно 17 і 16 років колонії за виробництво і збут наркотиків в особливо великих розмірах.

У 2023 році стало відомо, що Каравайчик вступив у ПВК "Вагнер" і був помилуваний після п'яти місяців війни в Україні. Після закінчення терміну першого контракту ексув'язнений підписав ще один. Після закінчення служби він повернувся в Санкт-Петербург.

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У коментарі журналістам Каравайчик підтвердив, що тепер обіймає посаду заступника директора фонду "Ленінградський рубіж", заснованого губернатором Ленобласті Олександром Дрозденком за підтримки петербурзького кримінального авторитета Іллі Трабера.

"Допомагаю повністю з питань безпеки. Працюємо з гуманітарною допомогою, співпрацюємо з військкоматом Ленобласті. Скоро у мене якраз буде відрядження в зону СВО", — розповідає про свою нову роботу Каравайчик.

За даними ЗМІ, дружина Каравайчика також отримала помилування. Екснайманець зазначив, що Діана знову працює за фахом, однак "не в школі, а там, де треба". Чим саме займається його дружина, Каравайчик не уточнив.

Нагадаємо, Держдума РФ ухвалила в третьому читанні поправки щодо звільнення ув'язнених від кримінальної відповідальності за участь у війні проти України. Згідно з ухваленим законом, росіяни можуть уникнути покарання за свої злочини невеликої або середньої тяжкості, підписавши контракт із ЗС РФ під час мобілізації або воєнного стану.

РосЗМІ 24 жовтня також повідомляли, що Кремль заборонив російським журналістам публікувати новини про злочини, які скоюють російські військові, які повернулися з війни в Україні. Зокрема, йдеться про найманців і колишніх в'язнів.