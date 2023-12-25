Бив кочергою чоловіка: у РФ "вагнерівець", засуджений за вбивство, читав дітям "лекцію" (фото)

Адміністрація школи видалила запис, у якому вихвалялась про візит ексвагнерівця-убивці. Однак збереглись світлини, де він перебуває у класі серед дітей з особливостями розвитку.

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У російську школу-інтернат запросили ексвагнерівця, який повернувся з війни в Україні. Чоловік, засуджений за убивство з використанням сковорідки, вільно спілкувався з дітьми, розповідав про свої "подвиги" і навіть фотографувався. Після того, як у соцмережах нагадали, хто він насправді, адміністрація закладу вирішила приховати цей візит. Про зустріч убивці та російських дітей розповіли у Telegram-каналі Astra.

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У дописі Astra вказали, що зустріч відбулась орієнтовно 20 грудня 2023 року. Саме того дня фотозвіт опублікувала адміністрація Ульяновської школи інтернату №88 "Улыбка", у якому перебувають діти з особливостями розвитку. На світлинах — екснайманець ПВК "Вагнер" Алаберди Каражаєв.

Алаберди Каражаєв під час візиту у школу-інтернат в РФ Фото: Astra

Каражаєва запросили на спеціальний урок "Герой нашого часу". Під час уроку "герой" показав нагороди, отримані на російсько-українській війні. Після уроку вихователі вишикували дітей у дві шеренги поруч з чоловіком та зробили пам'ятне фото.

Алаберди Каражаєв та працівниця школи-інтернату Фото: Astra Алаберди Каражаєв робить спільне фото з дітьми Фото: Astra

Між тим журналісти нагадали, що Каражаєв у 2016 році отримав дев'ять років тюрми за убивство співмешканця тещі. Як знаряддя убивства використав сковорідку та кочергу. Завдав людині близько 16 ударів по голові, — ідеться у статті, яку автори Astra відшукали у мережі.

Інформація про справу ексвагнерівця Каражаєва Фото: Astra

Росіянин перебував у в'язниці, але пішов добровольцем на війну в Україну — потрапив у першу хвилю "вагнерівців", яких найняв нині покійний власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Період служби вояки — з вересня 2022 року по березень 2023 року. Після цього контракт закінчився і президент РФ Володимир Путіна скасував вирок для убивці, ідеться у дописі журналістів. Також вони зазначили, що після розголосу у мережі адміністрація інтернату видалила повідомлення, у якому вихвалялась про візит Каражаєва.

Допис у забороненій соцмережі про візит ексвагнерівця Фото: Astra

Війна РФ — деталі

Зазначимо, влітку та восени 2022 року власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав набирати на війну в Україні ув'язнених з російських колоній. При цьому він запевняв, що через пів року служби, якщо вони виживуть, то з них знімуть судимість і відпустять на волю.

Російські ув'язнені зацікавились пропозицією Пригожина і уклали контракти на службу в ПВК, повідомляли медіа. Після цього вагнерівські командири кидали їх на "м'ясні штурми" на позиції ЗСУ на різних ділянках фронту. Особливо велика кількість ексзеків була на Бахмутському відтинку фронту: згідно з попередніми оцінками, там загинуло близько 20 тис. колишніх ув'язнених.

Після повернення вагнерівців з війни Путін дійсно почав підписувати укази, згідно з якими з ув'язнених знімали судимість. Таким чином на волі опинились убивці, ґвалтівники та людожери, які повернулись у населені пункти, де колись чинили злочини.

Нагадуємо, у РФ запевняють, що не будуть проводити мобілізацію до лав ЗС РФ. Експерти припускають, що Кремль побоюється оголошувати призов, щоб не порушити плани Путіна на переобрання весною 2024 року.