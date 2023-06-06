Битва за Донбас: Зеленський назвав кількість "вагнерівців", яких ліквідували у Бахмуті

Втрати окупантів на цьому напрямку неможливо порівнювати з українськими, наголосив президент.

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Президент України Володимир Зеленський розповів про втрати бійців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку. З українськими неможливо порівняти. Про це глава держави розповів під час спілкування із журналістами, 6 червня.

За словами Зеленського, Збройним силам України вдалося у Бахмуті Донецької області ліквідувати 21 тисячу "вагнерівців". Крім того, ще понад 60 тисяч російських окупантів було поранено.

"21 тисячу "вагнерівців" знищено в Бахмуті, 60 тисяч — поранено. Тобто втрат 81 тисяча "вагнерівців". На жаль, у нас теж були втрати, але їх неможливо порівняти навіть", — йдеться у повідомленні.

Крім того, українські захисники, які захищають території від російської агресії на Бахмутському напрямку, отримують найкраще і новітнє озброєння, зазначає глава держави. Йдеться про той вид допомоги, який передають західні союзники бійцям ЗСУ.

"Не хочу говорити про деталі, але все найкраще, все новітнє люди отримували на цьому (Бахмутському, — ред.) напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, все найкраще. Я думаю, що це був найпотужніший захист, який тільки можна було сформувати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 червня повідомлялося, що ЗСУ відновили наступальні дії, щоб оточити Бахмут у Донецькій області. За словами колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна, росіяни почали перекидати резерви до Бахмута та вибудовувати оборону. Кожна лісосмуга дається з тяжкими боями.

5 червня у Міноборони повідомили, що ЗСУ перейшли до наступальних дій на деяких напрямках. Заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок і українським військовим вдалося досягти деяких успіхів.