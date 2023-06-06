Битва за Донбасс: Зеленский назвал число "вагнеровцев", которых ликвидировали в Бахмуте

Потери оккупантов на этом направлении невозможно сравнивать с украинскими, отметил президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях бойцов ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении. С украинскими невозможно сравнить. Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, 6 июня.

По словам Зеленского, Вооруженным силам Украины удалось в Бахмуте Донецкой области ликвидировать 21 тысяч "вагнеровцев". Кроме того, еще более 60 тысяч российских оккупантов были ранены.

"21 тысяча "вагнеровцев" уничтожена в Бахмуте, 60 тысяч — ранены. То есть потерь 81 тысяча "вагнеровцев". К сожалению, у нас тоже были потери, но их невозможно сравнить даже", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники, которые защищают территории от российской агрессии на Бахмутском направлении получают лучшее и новейшее вооружение, отмечает глава государства. Речь идет о том виде помощи, которое передают западные союзники бойцам ВСУ.

"Не хочу говорить о деталях, но все лучшее, все новейшее люди получали на этом (Бахмутском, — ред.) направлении. Лучшие системы, лучшую артиллерию, все лучшее. Я думаю, что это была самая мощная защита, которую только можно было сформировать" , — говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня сообщалось, что ВСУ возобновили наступательные действия, чтобы окружить Бахмут в Донецкой области. По словам бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, россияне начали перекидывать резервы к Бахмуту и выстраивать оборону. Каждая лесополоса дается с тяжелыми боями.

5 июня в Минобороны сообщили, что ВСУ перешли к наступательным действиям на некоторых направлениях. Замминистра Анна Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление и украинским военным удалось достичь некоторых успехов.