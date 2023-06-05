ВСУ перешли к наступательным действиям на некоторых направлениях, — Минобороны

По словам замминистра Анны Маляр, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление и украинским военным удалось достичь некоторых успехов.

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Вооруженные силы Украины перешли к наступательным действиям сразу на нескольких направлений фронта. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале 5 июня.

В новой публикации представительница оборонного ведомства ответила на вопрос, что происходит последние несколько дней на фронте. Украинские защитники продолжают оборонять территории, как это было после 24 февраля 2022 года.

"Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем высоты", — говорится в сообщении.

Противник в лице российских оккупантов также находится в состоянии обороны и планирует удержать захваченные позиции.

На южном направлении ВС РФ также пытаются удержать оборону, но в то же время на определенных участках продолжаются бои местного значения, как отметила Анна Маляр.

"Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", — подытожила замминистра обороны, отвечая на вопрос о том, почему на фронте активизировались бои.

Напомним, 5 июня СтратКом предупредил о новой психологической спецоперации РФ. Пропагандисты могут начать распространять старые фото и видео с подбитой техникой и погибшими. Целью ИПСО относительно "начавшегося контрнаступления" считают деморализацию украинцев.

4 июня экс-глава ЦРУ заявил, что контрнаступление ВСУ будет очень сильным и достигнет кульминации в первые 3-4 дня. По словам Дэвида Петреуса, Украина сможет перекрыть России сухопутный коридор к Крыму, но сам полуостров освободить пока не удастся.