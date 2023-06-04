Контрнаступление ВСУ будет очень сильным и достигнет кульминации в первые 3-4 дня, - экс-глава ЦРУ

Генерал Дэвид Петреус считает, что Украина сможет перекрыть России сухопутный коридор к Крыму, но сам полуостров освободить пока не удастся.

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Бывший глава ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус высказал свое мнение о ситуации в Украине и о готовящемся контрнаступлении ВСУ в эфире BBC Radio 4. ОН считает, что это наступление украинской армии будет действительно впечатляющим и может стать очень успешным. Петреус считает, что кульминация контрнаступления ВСУ настанет уже через 3-4 дня после начала. Об этом пишет The Guardian.

Петреус заявил, что, по его мнению, контрнаступление украинской армии будет очень впечатляющим и ВСУ сможет добиться успеха в реализации поставленных задач.

"Я думаю, что первая волна наступления достигнет своей кульминации уже через 72-96 часов. Это будет прорыв первых линий обороны, следующие подразделения пойдут вперед, и я думаю, что российская оборона не выдержит этого. Мое мнение таково: украинцы достигнут успеха благодаря объединению разных видов вооружений, то есть это будет успешная комбинированная военная операция", — сказал Петреус.

Вступление Украины в НАТО

Также Петреус сказал, что вступление Украины в НАТО необходимо, но формулировки для этого, должны быть "железными".

"Сейчас главный вопрос связан с формулировками на пути к членству Украины в НАТО, которые будут объявлены на саммите НАТО 11 июля в Вильнюсе. Это должно быть настолько железно, насколько это возможно. Очевидно, что они не собираются становиться членами Альянса, пока идет война. Но это будет иметь решающее значение", — заявил экс-глава ЦРУ.

Уменьшится ли поддержка Украины в результате смены власти в Белом доме?

Что касается опасений относительно того, что поддержка Украины может уменьшится в случае прихода к власти в США президента –республиканца, то Петреус считает, что этого не произойдет.

"У Украины очень сильная двухпартийная поддержка. Я думаю, что эта тенденция сохранится и дальше. Я думаю будут предприняты усилия, чтобы убедить тех в Республиканской партии, которые ставят под сомнение помощь Украине, что это плохая идея. Если это контрнаступление украинской армии удастся, а я думаю, что так и будет, то это будет хорошим знаком для дальнейшей поддержки Украины", — сказал Петреус.

Освобождение ВСУ Крыма

Что касается возможного освобождения Крыма, то американский генерал заявил том, что скорее всего Украине удастся перекрыть пока что российский сухопутный коридор к полуострову и начнется процесс изоляции Крыма.

"Я не думаю, что в рамках этого контрнаступления ВСУ удастся освободить Крым. Но процесс изоляции полустрова значительно изменит динимику этой войны. Сейчас Путин думает, что сможет переиграть украинцев, европейцев и американцев, и мы должны сделать все возможное, чтобы дать возможность украинцам доказать его неправоту", — сказал Петреус.

Напоминаем, что у Зеленского заявили о нехватке вооружений для успешного контрнаступления ВСУ. По словам замглавы ОП Игоря Жовквы, для освобождения оккупированных территорий Украины нужно больше бронетехники и артиллерии.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько батарей Patriot нужно для защиты неба. По его словам для защиты неба нужны не только системы ПВО, но и современные истребители, иначе контрнаступление может оказаться опасным для Украины.