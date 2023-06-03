Нужно больше: у Зеленского заявили о нехватке вооружений для успешного контрнаступления

По словам замглавы ОП Игоря Жовква, для эффективной операции по освобождению оккупированных территорий нужно больше бронетехники и артиллерии.

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Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что у Украины недостаточно оружия для проведения успешного контрнаступления. Об этом он сказал в интервью британской газете The Times, опубликованном 3 июня.

Жовка отметил, что для начала эффективной контратаки необходимо использовать все доступные средства.

"Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно", — сказал Жовква британским журналистам.

Жовква также упомянул, что Владимир Зеленский в последний месяц посетил множество стран в связи с необходимостью получения большего количества оружия. Эти поездки были направлены на поиск возможностей для укрепления военного потенциала Украины и закупки новых вооружений.

Напомним, в интервью для WSJ, опубликованном 3 июня, Владимир Зеленский рассказал, что Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. По его словам, армия готова к операции, однако неизвестно, сколько времени она займет. Также президент отметил, что контрнаступление может повлечь большие потери для страны.

Напомним также, 2 мая Владимир Зеленский заявил, что главным результатом контрнаступления станет полная деоккупация страны.