"Люди не будут гибнуть": Зеленский рассказал, сколько батарей Patriot нужно для защиты неба

По словам президента, Украине для защиты неба нужны не только системы противовоздушной обороны, но и современные истребители, иначе контрнаступление может оказаться опасным для Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости размещения 50 батарей ПВО Patriot для защиты страны от российских атак и предотвращения запугивания миллионов граждан. Об этом глава государства рассказал в интервью американской газете The Wall Street Journal, опубликованном 3 июня.

Зеленский подчеркнул, что американская система ПВО Patriot является единственным средством, способным сбивать определенные типы ракет, применяемых Россией. Именно поэтому Украине необходимо увеличить наличие таких систем.

Президент отметил, что в настоящее время ПВО Patriot является единственной системой в мире, способной остановить ракеты, которые Россия использует против гражданского населения, школ, инфраструктуры и энергетической системы Украины.

"Есть оружие, которое просто "выключает" России возможность запугивать десятки миллионов людей — Patriot. Реальность такова — 50 батарей Patriot и люди не будут погибать", — отметил Зеленский.

Также глава государства отметил, что любое контрнаступление без контроля в небе — очень опасно, имея в виду также предоставление Украине западных истребителей.

"Представьте себе ощущения военного, который знает, — "у меня нет "крыши". И он не понимает, почему в соседних странах это есть. Если все знают, что нам нужна защита неба — в чем вопрос с современными самолетами?" — возмутился Зеленский.

Напомним, в этом же интервью для WSJ Владимир Зеленский рассказал, что Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. По его словам, армия готова к операции, однако неизвестно, сколько времени она займет. Также президент отметил, что контрнаступление может повлечь большие потери для страны.

Напомним также, 2 мая Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом. Украинский президент заявил, что главным результатом контрнаступления станет полная деоккупация страны.