"Люди не будуть гинути": Зеленський розповів, скільки батарей Patriot потрібно для захисту неба

За словами президента, Україні для захисту неба потрібні не лише системи протиповітряної оборони, а й сучасні винищувачі, інакше контрнаступ може бути небезпечним для України.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність розміщення 50 батарей ППО Patriot для захисту країни від російських атак та запобігання залякуванню мільйонів громадян. Про це глава держави розповів в інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal, опублікованому 3 червня.

Зеленський наголосив, що американська система ППО Patriot є єдиним засобом, здатним збивати певні типи ракет, що застосовуються Росією. Саме тому Україні необхідно збільшити наявність таких систем.

Президент зазначив, що наразі ППО Patriot є єдиною системою у світі, здатною зупинити ракети, які Росія використовує проти цивільного населення, шкіл, інфраструктури та енергетичної системи України.

"Є зброя, яка просто "вимикає" Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей — Patriot. Реальність така — 50 батарей Patriot і люди не будуть гинути", — зазначив Зеленський.

Також глава держави зазначив, що будь-який контрнаступ без контролю в небі — дуже небезпечний, маючи на увазі також надання Україні західних винищувачів.

"Уявіть собі відчуття військового, який знає, — "у мене немає "даху". І він не розуміє, чому це є в сусідніх країнах. Якщо всі знають, що нам потрібний захист неба — у чому питання із сучасними літаками?” — обурився Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю для WSJ Володимир Зеленський розповів, що Україна готова до анонсованого раніше контрнаступу. За його словами, армія готова до операції, проте невідомо скільки часу вона займе. Також президент зазначив, що контрнаступ може спричинити великі втрати для країни.

Нагадаємо також, 2 травня Володимир Зеленський виступив на пресконференції з президентом Естонії Аланом Карісом. Український президент заявив, що головним результатом контрнаступу стане повна деокупація країни.