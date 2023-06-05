ЗСУ перейшли до наступальних дій на деяких напрямках, — Міноборони

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок та українським військовим вдалося досягти деяких успіхів.

Related video

Збройні сили України перейшли до наступальних дій одразу на деяких напрямках фронту. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі 5 червня.

У новій публікації представниця оборонного відомства відповіла на запитання про те, що відбувається останні кілька днів на фронті. Українські захисники продовжують боронити території, як це було після 24 лютого 2022 року.

"Оборонна операція містить все, зокрема й контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти", — йдеться у повідомленні.

Противник в особі російських окупантів також перебуває у стані оборони та планує утримати захоплені позиції.

На південному напрямку ЗС РФ також намагаються утримати оборону, але водночас на певних ділянках продовжуються бої місцевого значення, як зазначила Ганна Маляр.

"Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку", — підсумувала заступниця міністра оборони, відповідаючи на запитання про те, чому на фронті активізувалися бої.

Нагадаємо, 5 червня СтратКом попередив про нову психологічну спецоперацію РФ. Пропагандисти можуть почати розповсюджувати старі фото та відео з підбитою технікою та загиблими.

4 червня ексглава ЦРУ заявив, що контрнаступ ЗСУ буде дуже сильним і досягне кульмінації у перші 3-4 дні. За словами Девіда Петреуса, Україна зможе перекрити Росії сухопутний коридор до Криму, але сам півострів звільнити поки що не вдасться.